WhatsApp'ın android uygulamasına parmak izi girişi geliyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor. Durum böyle olunca uygulamadaki güvenlik önlemlerini de artırmak için birçok çalışma yapan şirket, uzun zamandır üzerinde çalıştığı parmak iziyle giriş özelliğini, geçtiğimiz aylarda Android beta uygulamasına eklemişti.

Şirket, şimdi ise bu yeni giriş özelliğini bütün kullanıcıların erişimine açmaya hazırlanıyor.

PARMAK İZİYLE GİRİŞ ÖZELLİĞİNİ AKTİF ETME

Parmak izi ile giriş özelliğini aktif etmek için WhatsApp uygulamasına girin ve sırasıyla Ayarlar > Hesap > Gizlilik yolunu izleyin. Daha sonra sayfanın en altından Parmak izi kilidi menüsüne girin.

Daha sonra ise 'Parmak iziyle aç' seçeneğini aktif ettikten sonra parmak izinizi bir kereye mahsus uygulamaya okutun ve kayıt edin. Daha sonra aşağıdaki gibi bir menü karşınıza çıkacak.

Artık siz de WhatsApp'a, parmak izinizi okutarak giriş yapabilirsiniz. Parmak izi menüsünden, uygulamanın kullandıktan ne kadar sonra kilitleneceğini seçebilirsiniz. Aynı zamanda bildirimlerde içeriği göster kısmını kapatarak, bildirim panelinde göndericinin adı ve mesajın içeriği gibi bilgileri de gizleyebilirsiniz.

Şu anda kademeli olarak uygulamaya eklenen bu yeni özellik, ilerleyen günlerde bütün WhatsApp kullanıcılarına açılacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.