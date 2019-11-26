WhatsApp'ın iOS uygulamasına yeni özellikler eklendi

Facebook bünyesinde bulunan, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, iOS sürümü güncellendi. Güncelleme ile birlikte uygulamaya çağrı bekletme özelliği ve birkaç ufak değişiklik ekleyen şirket, söz konusu değişiklikleri 2.19.120 sürümüyle kullanıma sundu.

ÇAĞRI BEKLETME ÖZELLİĞİ GELDİ

WhatsApp'ın iOS kullanıcılarına sunduğu çağrı bekletme özelliği, kullanıcıların bir arama sırasında ikinci bir aramayı cevaplamalarına izin veriyor. İkinci çağrı cevaplandığında ise ilk çağrı beklemeye alınıyor. Böylece herhangi bir görüşme sırasında gelen aramaları kabul edebiliyorsunuz.

Bunun dışında 2.19.120 güncellemesi, aynı zamanda mesajlarınızı hızlıca göz atmanızı kolaylaştıran güncellenmiş bir sohbet ekranı tasarımı sunuyor.

WhatsApp'ın 2.19.120 sürümüyle gelen özellikleri kullanabilmek için, App Store'a gidip uygulamayı güncelleyebilirsiniz.

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