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WhatsApp'ın kullanıcı sayısı 2 milyarı aştı

Her geçen süreçte daha çok popüler hale gelen WhatsApp, kullanıcı sayısını 2 milyara çıkararak rekor kırdı.

Haber Merkezi | 13.02.2020 - 15:31..
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İlk olarak 2010 yılında yayınlanan ve daha sonra Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınan WhatsApp, dünya genelindeki kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor.

2016 yılında 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşan WhatsApp, 2018 yılında ise kullanıcı sayısını 1 buçuk milyara çıkarmıştı. 2019 yılı sona erdiğinde ise WhatsApp'ı kullananların sayısı 2 milyarı geride bıraktı.

whatsapp

ZİRVEDE HİNDİSTAN VAR

Hindistan, 400 milyonu aşan kullanıcı sayısıyla, WhatsApp'ı en çok kullanan ülke konumunda bulunuyor. Aynı zamanda Batı ve Güney Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde de kullanıcı sayısını artıran uygulama; Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelerde pek fazla popüler değil.

WhatsApp, her ne kadar son zamanlarda bazı gizlilik endişelerine neden olsa da uygulamaya eklenen yeni özellikler oldukça beğeniliyor.

Örneğin geçtiğimiz günlerde Hindistan'dan onay alan WhatsApp Pay özelliği sayesinde, kullanıcılar uygulamadan kolayca para gönderip alabilecek. Ancak bu hizmetin, ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı şimdilik bilinmiyor.

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WhatsApp'ın kullanıcı sayısı 2 milyarı aştı

WhatsApp'ın kullanıcı sayısı 2 milyarı aştı

WhatsApp'ın kullanıcı sayısı 2 milyarı aştı

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