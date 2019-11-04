WhatsApp'ın parmak iziyle giriş yöntemini aktif etme

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor. Durum böyle olunca uygulamadaki güvenlik önlemlerini de artırmak için birçok çalışma yapan şirket, uzun zamandır üzerinde çalıştığı parmak iziyle giriş özelliğini android uygulamasına ekledi.

WhatsApp'ın parmak iziyle giriş özelliğini aktif ettiğinizde, uygulamaya yalnızca parmak izi taramasıyla giriş yapabilirsiniz. Bu da WhatsApp sohbetlerinin gizliliği için oldukça önemli.

Şimdi gelin bu özelliği nasıl aktif edebileceğinize yakından bakalım.

WHATSAPP PARMAK İZİ İLE GİRİŞ ÖZELLİĞİNİ AKTİF ETME

Bu özelliği kullanabilmeniz için, öncelikle parmak izi okuyucusuna sahip bir akıllı telefona sahip olmanız gerekiyor.

Parmak izi ile giriş özelliğini aktif etmek için WhatsApp uygulamasına girdikten sonra, sırasıyla Ayarlar > Hesap > Gizlilik yolunu izleyin. Açılan sayfayı biraz aşağıya kaydırın ve en altta bulunan 'Parmak izi kilidi' özelliğine dokunun.

Karşınıza çıkan ekrandan, 'Parmak iziyle aç' özelliğinin karşısındaki butonu açık hale getirin. Daha sonra ise parmak izinizi uygulamaya ekleyeceğiniz bir ekran karşınıza çıkacak. Parmak izinizi başarılı bir şekilde tarattıktan sonra ise aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız.

'Otomatik olarak kilitle' başlığının altında, WhatsApp'ın ne kadar süre geçtikten sonra kilitleneceğini seçebilirsiniz. 'Anında' seçeneğini işaretlediğinizde, WhatsApp'tan çıkar çıkmaz parmak izi kilidi devreye girecek.

Eğer '1 dakika sonra' 'yı işaretlerseniz, WhatsApp'tan çıktıktan 1 dakika sonra uygulama kilitlenecek. '30dakika sonra' 'yı seçtiğinizde ise, parmak izi kilidi 30 dakika sonra devreye girecek.

'Bildirimlerde içeriği göster' seçeneğini aktif ederseniz, uygulamanın parmak izi kilidi devrede olsa bile, WhatsApp size arka planda bildirim gönderdiğinde, bildirim içeriğinde mesaj gönderenin ismi ve mesajın içeriği de görüntülenir.

Eğer bu özelliği devre dışı bırakırsanız, bildirim kısmında gönderen ve mesaj içeriği gibi bilgiler yer almaz.

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