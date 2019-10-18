taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7861
Euro
6.4418
Altın
1488.15
Borsa
98322.26
Gram Altın
276.597
Bitcoin
45589.89

WhatsApp'ın ülkemizdeki kullanıcı sayısı belli oldu

Gemius, popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın, ülkemizdeki kullanıcı sayısını açıkladı.

DHA | 18.10.2019 - 11:41..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

İlk olarak 201 yılında yayınlanan ve ardından Facebook tarafından satın alınan, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünya genelindeki milyonlarca cihazda kullanılıyor. Peki bu popüler uygulamanın ülkemizdeki kullanıcı sayısını hiç merak ettiniz mi?

İnternet ölçüm ve araştırmalarını yapan Gemius, 2019 yılının eylül ayı verilerine göre, ülkemizde en çok kullanılan uygulamaların listesini çıkardı.

whatsapp

WHATSAPP'IN ÜLKEMİZDEKİ KULLANICI SAYISI

Gemius tarafından sağlanan verilere göre, ülkemizde en çok kullanılan uygulama, tahmin edebileceğiniz gibi WhatsApp oldu. Uygulamanın ülkemizdeki kullanıcı sayısı ise 43 milyon 464 bin aktif tekil kişi olarak açıklandı.

WhatsApp uygulamasını aktif olarak kullananların, 49 milyon 900 bin olan toplam mobil kullanıcı sayısına oranı ise, yüzde 87,1 olarak açıklandı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

WhatsApp'ın ülkemizdeki kullanıcı sayısı belli oldu

WhatsApp'ın ülkemizdeki kullanıcı sayısı belli oldu

WhatsApp'ın ülkemizdeki kullanıcı sayısı belli oldu

WhatsApp'ın ülkemizdeki kullanıcı sayısı belli oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye-ABD anlaşmasına Rusya'dan ilk tepki

Türkiye-ABD anlaşmasına Rusya'dan ilk tepki

76
Trump: Erdoğan zeki bir lider, Türkiye'ye yaptırım yok

Trump: Erdoğan zeki bir lider, Türkiye'ye yaptırım yok

425
Yunanistan savaş uçakları, KKTC hava sahasını ihlal etti

Yunanistan savaş uçakları, KKTC hava sahasını ihlal etti

154
Anlaşma dünya basınında

Anlaşma dünya basınında

313
Anlaşmanın ardından dolar ve euro düşüşe geçti

Anlaşmanın ardından dolar ve euro düşüşe geçti

234
İran haber ajansından Türkiye karşıtı yalan haber

İran haber ajansından Türkiye karşıtı yalan haber

195
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mike Pence sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mike Pence sorusu

358
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir