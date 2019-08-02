taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5791
Euro
6.1876
Altın
1434.98
Borsa
101602.38
Gram Altın
257.388

WhatsApp'ın yeni bilgisayar uygulaması telefon olmadan çalışacak

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni bilgisayar uygulamasının, herhangi bir telefona ihtiyaç olmadan kullanılabileceği iddia edildi.

Haber Merkezi | 02.08.2019 - 09:52..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Birçok akıllı telefon kullanıcısı, telefonlarda kullanmak istedikleri uygulamaları bilgisayarda da kullanmak istiyor. Bunun farkında olan dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2015 yılında WhatsApp Web özelliğini hayata geçirerek uygulamanın bilgisayarlarda da kullanılmasını sağladı.

Bildiğiniz gibi WhatsApp Web özelliğini kullanabilmeniz için telefonunuz ile bilgisayardaki tarayıcınız arasında bağlantı kurmanız gerekiyor ve telefonunuz internete bağlı olmadığında WhatsApp Web kullanılamıyor. Kısacası bu özelliği kullanabilmeniz için bilgisayarınızın ve telefonunuzun aynı yerde olması gerekiyor.

whatsapp web

WHATSAPP'IN TELEFONSUZ MASAÜSTÜ UYGULAMASI

WhatsApp uygulaması ile ilgili çeşitli bilgileri önceden kullanıcılara sunan WABetaInfo, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı masaüstü sürümünün de akıllı telefon kapalıyken bile çalışacağını iddia etti. Kısaca özetlemek gerekirse, WhatsApp'ı tarayıcı üzerinden değil ayrı bir bilgisayar uygulaması üzerinden kullanabileceksiniz.

Şu anda bir WhatsApp hesabı, sadece tek bir telefonda kullanılıyor. Şirket, bu olaya da el atarak çoklu platform desteği sayesinde uygulamadan atılmadan bir WhatsApp hesabını, aynı anda birden fazla cihazda kullanabilmenizi sağlayacak.

WABetaInfo, şu anda bu özellikler ile ilgili herhangi bir ekran görüntüsü paylaşmasa da şirketin bu özellikleri test ettiğinden emin olduğunu açıkladı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

112
Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

104
Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

77
Sıla'nın villasına jandarma geldi

Sıla'nın villasına jandarma geldi

50
Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

55
ABD'den Çin'e bir gümrük vergisi daha

ABD'den Çin'e bir gümrük vergisi daha

24
Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir