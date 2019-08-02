WhatsApp'ın yeni bilgisayar uygulaması telefon olmadan çalışacak

Birçok akıllı telefon kullanıcısı, telefonlarda kullanmak istedikleri uygulamaları bilgisayarda da kullanmak istiyor. Bunun farkında olan dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2015 yılında WhatsApp Web özelliğini hayata geçirerek uygulamanın bilgisayarlarda da kullanılmasını sağladı.

Bildiğiniz gibi WhatsApp Web özelliğini kullanabilmeniz için telefonunuz ile bilgisayardaki tarayıcınız arasında bağlantı kurmanız gerekiyor ve telefonunuz internete bağlı olmadığında WhatsApp Web kullanılamıyor. Kısacası bu özelliği kullanabilmeniz için bilgisayarınızın ve telefonunuzun aynı yerde olması gerekiyor.

WHATSAPP'IN TELEFONSUZ MASAÜSTÜ UYGULAMASI

WhatsApp uygulaması ile ilgili çeşitli bilgileri önceden kullanıcılara sunan WABetaInfo, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı masaüstü sürümünün de akıllı telefon kapalıyken bile çalışacağını iddia etti. Kısaca özetlemek gerekirse, WhatsApp'ı tarayıcı üzerinden değil ayrı bir bilgisayar uygulaması üzerinden kullanabileceksiniz.

Şu anda bir WhatsApp hesabı, sadece tek bir telefonda kullanılıyor. Şirket, bu olaya da el atarak çoklu platform desteği sayesinde uygulamadan atılmadan bir WhatsApp hesabını, aynı anda birden fazla cihazda kullanabilmenizi sağlayacak.

WABetaInfo, şu anda bu özellikler ile ilgili herhangi bir ekran görüntüsü paylaşmasa da şirketin bu özellikleri test ettiğinden emin olduğunu açıkladı.

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