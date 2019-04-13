WhatsApp'ta görüşme yapmak için rehbere kayıt şartı kalkıyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün yeni özelliklerine kavuşuyor. WhatsApp'ta bir kişiyle görüşme başlatabilmek için o kişiyi telefon rehberinize eklemeniz gerekiyor, aksi halde WhatsApp kişiler listesinde o kullanıcı gözükmüyor.

WhatsApp'ın kuruluşundan bu yana devam eden ve kullanıcıların sorun olarak gördüğü bu zorunluluk, artık ortadan kaldırılıyor.





KİŞİ EKLEMENİZE GEREK KALMAYACAK

WhatsApp'a gelecek yeni bir güncelleme ile birlikte kullanıcılar, telefon rehberlerine ilgili kişiyi eklemese de WhatsApp uygulamasını kullanıyor olması halinde görüşme başlatabilecek. Güncelleme sonrası kullanıcıların, karşısındaki kişinin WhatsApp kullanıp kullanmadığını da kontrol etme şansı olacak.





WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı bu özelliğin nasıl kullanılacağı tam olarak bilinmese de yayınlanacak son güncelleme ile söz konusu özellik bütün akıllı telefonlarda kullanıma açılacak.

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