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WhatsApp'ta karanlık modu aktif etmenin yolu

WhatsApp'ın beta uygulamasında yer alan karanlık mod özelliğini nasıl aktif edebileceğinizi anlattık.

Haber Merkezi | 01.03.2020 - 14:49..
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın, bir süredir karanlık mod üzerinde çalıştığı biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde android beta uygulaması güncelleyen şirket, karanlık mod özelliğini android kullanıcılarına sundu.

WhatsApp'ı koyu temada kullanabilmenizi sağlayan ve OLED ekranlı akıllı telefonlarda şarj ömrüne katkı sağlayan karanlık modu nasıl aktif edebileceğinizi öğrenmek için, aşağıdaki videomuza göz atabilirsiniz.

WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL AKTİF EDİLİR? - YouTube'dan İZLE

WHATSAPP KARANLIK MODU iOS'TA KULLANMA

WhatsApp'ın beta olarak kullanıcılara sunduğu karanlık modu iPhone'larda kullanabilmeniz için beta test programına katılmış olmanız gerekiyor.

Ancak aylardır dolu olan ve yeni kullanıcı kabul etmeyen beta programına katılmak, şu an için mümkün görünmüyor. Yine de aşağıdaki bağlantıdan şansınızı deneyebilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

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