taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9551
Euro
7.5044
Altın
1733.2
Borsa
98984.22
Gram Altın
388.828
Bitcoin
52451.74

WhatsApp'ta reklam gösterme yeniden Facebook'un gündeminde

Facebook, önümüzdeki yıllarda WhatsApp'ta reklam yayınlamayı yeniden gündemine aldı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

WhatsApp'ta reklam gösterme yeniden Facebook'un gündeminde

2014 yılında 19 milyar dolar ödeyerek WhatsApp'ı satın alan Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in, bu parayı uygulamada reklam göstererek çıkaracağı konuşuluyordu.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Facebook Pazarlama Zirvesi'nde açıklamalar yapan şirket,  2020 yılından itibaren WhatsApp durumlar bölümünde reklam gösterileceğini resmi olarak ilk defa açıklamıştı.

whatsaoo

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

WhatsApp her ne kadar yalnızca durumlar bölümünde reklam göstereceğini açıklasa da bugüne kadar sade ve reklamsız arayüzüyle kolay bir kullanıcı deneyimi sunan uygulamaya reklam gelecek olması, oldukça büyük tepkilerin gelmesine neden oldu.

FACEBOOK, REKLAM GÖSTERMEKTEN VAZGEÇTİ

Facebook, daha sonra gelen tepkiler nedeniyle WhatsApp uygulamasında reklam göstermekten vazgeçti. Ayrıca WhatsApp reklamları için şirketin kurduğu ekibin de dağıldığı söylendi.

whatsapp

REKLAM İŞİ YENİDEN FACEBOOK'UN GÜNDEMİNDE

Yeni gelen bilgiye göre ise Facebook, WhatsApp'ta reklam gösterme planlarından henüz vazgeçmiş değil. Konu hakkında açıklama yapan bir Facebook sözcüsü, WhatsApp'ın durumlar bölümüne eklenecek reklamların, şirket için bir fırsat olduğunu açıkladı.

Şirket, kullanıcılara hangi tür reklamlaırn gösterileceğini belirlemek için ise kullanıcıların Facebook ve WhatsApp hesaplarını eşleştirecek.

Facebook'un mesajlaşma uygulamalarını birleştirme planlarından daha önce sizlere bahsetmiştik. Yani WhatsApp reklamları; Instagram, Messenger ve WhatsApp mesajlaşma uygulamalarının birleştirilmesinden sonra gösterilecek.

facebook

UZUN YILLAR ALABİLİR

Uzmanlara göre Facebook'un mesajlaşma platformlarını birleştirmesi yıllar alabilir. Bu nedenle WhatsApp'ta uzun bir süre daha reklam gösterilmesi beklenmiyor. Ancak yine de Facebook, kararını hızlı bir şekilde değiştirerek kullanıcılara sürpriz yapabilir.

Instagram: @eshteknoloji

WhatsApp'ta reklam gösterme yeniden Facebook'un gündemindeWhatsApp'ta reklam gösterme yeniden Facebook'un gündeminde

WhatsApp'ta reklam gösterme yeniden Facebook'un gündeminde

WhatsApp'ta reklam gösterme yeniden Facebook'un gündemindeWhatsApp'ta reklam gösterme yeniden Facebook'un gündeminde

WhatsApp'ta reklam gösterme yeniden Facebook'un gündeminde

WhatsApp'ta reklam gösterme yeniden Facebook'un gündeminde

WhatsApp'ta reklam gösterme yeniden Facebook'un gündeminde

İlginizi Çekebilir
Akıllı telefon gelirleri 2020 yılında yüzde 21 düşecek
Koronavirüs nedeniyle akıllı telefon gelirlerinde, bir önceki yıla göre yüzde 21'lik bir düşüş bekleniyor.
Boston Dynamics’in robot köpeği Spot, hastanelerde kullanılıyor
Boston Dynamics şirketinin geliştirdiği Spot ismindeki robot köpek, koronavirüse karşı mücadelede hastanelerde göreve başladı.
Zoom'da yeni bir açık daha keşfedildi: Görüşmeler kaydediliyor
Eleştirilerin odağındaki Zoom'da kritik bir güvenlik açığı daha ortaya çıktı. Bu açık sayesinde görüşmeleriniz kayıt altına alınıyor.
Twitter, koronavirüsü 5G'ye bağlayan tweet'leri engelleyecek
Twitter, koronavirüsün 5G nedeniyle ortaya çıktığını belirten tweet'leri zararlı içerik olarak işaretleyecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dünyanın dört bir yanından sahur ve iftar saatleri
Dünyanın dört bir yanından sahur ve iftar saatleri
276
Bakan Koca'dan korona ile mücadelede İstanbul itirafı
Bakan Koca'dan korona ile mücadelede İstanbul itirafı
112
Meral Akşener'e FETÖ'cü olup olmadığı soruldu
Meral Akşener'e FETÖ'cü olup olmadığı soruldu
557
İran Ramazan'a bir gün geç başlayacak
İran Ramazan'a bir gün geç başlayacak
211
Zonguldak, 23 Nisan'da 'hilal' oldu
Zonguldak, 23 Nisan'da 'hilal' oldu
32
İngiltere korona aşısını insanlar üzerinde denedi
İngiltere korona aşısını insanlar üzerinde denedi
79
Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker
Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker
124
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir