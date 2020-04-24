WhatsApp'ta reklam gösterme yeniden Facebook'un gündeminde

2014 yılında 19 milyar dolar ödeyerek WhatsApp'ı satın alan Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in, bu parayı uygulamada reklam göstererek çıkaracağı konuşuluyordu.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Facebook Pazarlama Zirvesi'nde açıklamalar yapan şirket, 2020 yılından itibaren WhatsApp durumlar bölümünde reklam gösterileceğini resmi olarak ilk defa açıklamıştı.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

WhatsApp her ne kadar yalnızca durumlar bölümünde reklam göstereceğini açıklasa da bugüne kadar sade ve reklamsız arayüzüyle kolay bir kullanıcı deneyimi sunan uygulamaya reklam gelecek olması, oldukça büyük tepkilerin gelmesine neden oldu.

FACEBOOK, REKLAM GÖSTERMEKTEN VAZGEÇTİ

Facebook, daha sonra gelen tepkiler nedeniyle WhatsApp uygulamasında reklam göstermekten vazgeçti. Ayrıca WhatsApp reklamları için şirketin kurduğu ekibin de dağıldığı söylendi.

REKLAM İŞİ YENİDEN FACEBOOK'UN GÜNDEMİNDE

Yeni gelen bilgiye göre ise Facebook, WhatsApp'ta reklam gösterme planlarından henüz vazgeçmiş değil. Konu hakkında açıklama yapan bir Facebook sözcüsü, WhatsApp'ın durumlar bölümüne eklenecek reklamların, şirket için bir fırsat olduğunu açıkladı.

Şirket, kullanıcılara hangi tür reklamlaırn gösterileceğini belirlemek için ise kullanıcıların Facebook ve WhatsApp hesaplarını eşleştirecek.

Facebook'un mesajlaşma uygulamalarını birleştirme planlarından daha önce sizlere bahsetmiştik. Yani WhatsApp reklamları; Instagram, Messenger ve WhatsApp mesajlaşma uygulamalarının birleştirilmesinden sonra gösterilecek.





UZUN YILLAR ALABİLİR

Uzmanlara göre Facebook'un mesajlaşma platformlarını birleştirmesi yıllar alabilir. Bu nedenle WhatsApp'ta uzun bir süre daha reklam gösterilmesi beklenmiyor. Ancak yine de Facebook, kararını hızlı bir şekilde değiştirerek kullanıcılara sürpriz yapabilir.