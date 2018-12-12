Whoopi Goldberg sunucusuz kalan Oscar’a talip

Oscar kazanan ve daha önce Oscar töreni de sunan ABD’li ünlü oyuncu Whoopi Goldberg, 2019 Oscar Ödül Töreni’nin sunmak istediğini açıkladı.

SUNUCULUKTAN ÇEKİLDİ

Komedyen Kevin Hart, Oscar sunucusu olacağının açıklanmasından sonra, geçmişte yaptığı homofobik paylaşımlar nedeniyle tepki çekmesinin ardından Oscar sunuculuğundan çekilmişti. Böylece 24 Şubat’ta yapılacak olan 91. Oscar Ödülleri sunucusuz kaldı.

FİLMLERİ SEVEN BİRİ YÖNETSİN ÖNERİSİ

Katıldığı bir televizyon programında Oscar sunuculuğu hakkında konuşan Whoopi Goldberg, Akademi’ye hitaben, "Sunucusuz yapacaksanız bu sizin ayrıcalığınız. Bence saçma bir fikir. İnsanlar birinin kendilerine yol göstermesine ihtiyaç duyuyor. Bence filmleri seven biri sunmalı" dedi.

"SUNUCU OLABİLİRİM"

İki kez Oscar kazanan ve dört kez de Oscar töreni sunan Whoopi Goldberg, "Ben hiç kimse için ilk seçenek değilimdir ama Oscar sunucusu olabilirim" ifadesini kullandı.

