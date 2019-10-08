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Wi-Fi alerjisi olan kadın, 5G sinyallerinden oldukça korkuyor

Wi-Fi sinyallerine alerjisi olan ve bu nedenle uyku tulumunda uyumak zorunda kalan bir kadın, 5G için oldukça endişe ediyor.

Haber Merkezi | 08.10.2019 - 10:35..
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İngiltere'de yaşayan Rosi Gladwell isimli bir kadın, elektromanyetik radyasyona karşı oldukça duyarlı. Wi-Fi sinyallerinin kendisini oldukça etkilediğini düşünen Gladwell, kendisini sinyallerden korumak için bakır ve gümüşten dokunan özel bir örtü ve uyku tulumu kullanıyor. Ayrıca Wi-Fi'nin tehlikeleri hakkında başkalarını uyarmak için kampanyalar düzenleyen kadın, 5G'nin getireceği radyasyon nedeniyle oldukça endişeli.

Rosi Gladwell, Wi-Fi sinyallerine maruz kaldığında kendini oldukça bitkin hissediyor. 70 yaşındaki kadın, bu nedenle nefes darlığı yaşadığını ve yüzüne iğne batıyormuş hissine kapıldığını söylüyor.

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5G KONUSUNDA ENDİŞELİ

Wi-Fi sinyallerine maruz kalmamak için şehir dışına bir yere taşınan Rosi Gladwell, 5G'nin yaygın bir şekilde benimsenmesiyle ortaya büyük sağlık sorunlarının çıkabileceğini ve bu durumun oldukça korkutucu olabileceğini söyledi.

Gladwell ayrıca, elinde sürekli radyasyon dedektörü ile dolaşarak, sinyallerin en az olduğu mekanları tercih ediyor. Bilim insanları ise bu garip hastalığın, dünyadaki insanların sadece yüzde 4'ünde görüldüğünü belirtiyor.

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Wi-Fi alerjisi olan kadın, 5G sinyallerinden oldukça korkuyor

Wi-Fi alerjisi olan kadın, 5G sinyallerinden oldukça korkuyor

Wi-Fi alerjisi olan kadın, 5G sinyallerinden oldukça korkuyor

Wi-Fi alerjisi olan kadın, 5G sinyallerinden oldukça korkuyor

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