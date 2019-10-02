Wi-Fi sinyalleri ile duvarın arkasındaki kişi tespit edilebiliyor

Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yalnızca bir çift Wi-Fi alıcısından ve vericisinden elde edilen sinyalleri kullanarak; duvarın arkasındaki kişinin, videodaki kişiyle aynı olup olmadığını tespit eden yeni bir buluşa imza attı. XModal-ID olarak adlandırılan yeni kimlik tanımlama sistemi, gözetim ve güvenlikten akıllı evlere kadar çeşitli uygulamalar için kullanılabilecek.





ÖNEMLİ OLAYLARDA OLDUKÇA İŞE YARAYABİLİR

Örneğin, polisin eline bir soyguncunun güvenlik kamerası görüntülerinin geçtiğini düşünün. Polis daha sonra olay yerine gidiyor ve soyguncunun evin içinde saklandığından şüpheleniyor. İşte yukarıda bahsettiğimiz teknoloji tam da burda devreye giriyor. Evin dışına yerleştirilecek bir çift Wi-Fi alıcısı ve vericisi sayesinde, evin içerisindeki kişinin, soygun videosundaki kişi ile aynı olup olmadığı tespit edilebilecek.





SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Evin dışına yerleştirilen Wi-Fi vericisi, Wi-Fi alıcısına bir sinyal gönderiyor. Wi-Fi alıcısı ise gönderilen sinyali alarak güç seviyesini ölçüyor. Daha sonra, kimliği tespit edilmek istenilen kişinin videosu sisteme yükleniyor. Sistem, videodaki kişinin hareketlerini 3 boyutlu olarak algılayarak, Wi-Fi sinyalleri ile eşleştiriyor. Daha sonra bu veriler, çeşitli algoritmaların süzgecinden geçirilerek, duvarın arkasındaki kişinin, videodaki kişi olup olmadığı tespit ediliyor.





Yeni teknolojinin çalışma mantığı size biraz karışık gelebilir. Ancak bilim insanları, bu teknolojiyi 1.488 WiFi ve video çifti üzerinde test ederek, duvarın arkasındaki kişiyi yüzde 84 oranında doğru tahmin etmeyi başardı.

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