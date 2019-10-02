taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7334
Euro
6.2608
Altın
1483.2
Borsa
103754.13
Gram Altın
273.722
Bitcoin
47454.67

Wi-Fi sinyalleri ile duvarın arkasındaki kişi tespit edilebiliyor

Bilim insanları, yalnızca Wi-Fi sinyallerini kullanarak, duvarın arkasındaki kişinin kimliğini tespit edebilen yeni bir yöntem geliştirdi.

Haber Merkezi | 02.10.2019 - 13:35..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yalnızca bir çift Wi-Fi alıcısından ve vericisinden elde edilen sinyalleri kullanarak; duvarın arkasındaki kişinin, videodaki kişiyle aynı olup olmadığını tespit eden yeni bir buluşa imza attı. XModal-ID olarak adlandırılan yeni kimlik tanımlama sistemi, gözetim ve güvenlikten akıllı evlere kadar çeşitli uygulamalar için kullanılabilecek.

wifi

ÖNEMLİ OLAYLARDA OLDUKÇA İŞE YARAYABİLİR

Örneğin, polisin eline bir soyguncunun güvenlik kamerası görüntülerinin geçtiğini düşünün. Polis daha sonra olay yerine gidiyor ve soyguncunun evin içinde saklandığından şüpheleniyor. İşte yukarıda bahsettiğimiz teknoloji tam da burda devreye giriyor. Evin dışına yerleştirilecek bir çift Wi-Fi alıcısı ve vericisi sayesinde, evin içerisindeki kişinin, soygun videosundaki kişi ile aynı olup olmadığı tespit edilebilecek.

widi

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Evin dışına yerleştirilen Wi-Fi vericisi, Wi-Fi alıcısına bir sinyal gönderiyor. Wi-Fi alıcısı ise gönderilen sinyali alarak güç seviyesini ölçüyor. Daha sonra, kimliği tespit edilmek istenilen kişinin videosu sisteme yükleniyor. Sistem, videodaki kişinin hareketlerini 3 boyutlu olarak algılayarak, Wi-Fi sinyalleri ile eşleştiriyor. Daha sonra bu veriler, çeşitli algoritmaların süzgecinden geçirilerek, duvarın arkasındaki kişinin, videodaki kişi olup olmadığı tespit ediliyor.

wifi

Yeni teknolojinin çalışma mantığı size biraz karışık gelebilir. Ancak bilim insanları, bu teknolojiyi 1.488 WiFi ve video çifti üzerinde test ederek, duvarın arkasındaki kişiyi yüzde 84 oranında doğru tahmin etmeyi başardı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Wi-Fi sinyalleri ile duvarın arkasındaki kişi tespit edilebiliyor

Wi-Fi sinyalleri ile duvarın arkasındaki kişi tespit edilebiliyor

Wi-Fi sinyalleri ile duvarın arkasındaki kişi tespit edilebiliyor

Wi-Fi sinyalleri ile duvarın arkasındaki kişi tespit edilebiliyor

Wi-Fi sinyalleri ile duvarın arkasındaki kişi tespit edilebiliyor

Wi-Fi sinyalleri ile duvarın arkasındaki kişi tespit edilebiliyor

Wi-Fi sinyalleri ile duvarın arkasındaki kişi tespit edilebiliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin ve Ruhani'den otobüste selfie

Putin ve Ruhani'den otobüste selfie

69
Trump: Bana ve halka darbe yapılıyor

Trump: Bana ve halka darbe yapılıyor

168
Thomas Tuchel: Galatasaray bizi zorladı

Thomas Tuchel: Galatasaray bizi zorladı

85
Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisiyle yemekte

Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisiyle yemekte

248
Galatasaray'ın grubunda son durumu

Galatasaray'ın grubunda son durumu

83
Volkwagen resmen Manisa'yı açıkladı

Volkwagen resmen Manisa'yı açıkladı

265
Fatih Terim: Bugün kaybettik ama yarınları kazandık

Fatih Terim: Bugün kaybettik ama yarınları kazandık

186
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir