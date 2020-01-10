Wikipedia'nın ne zaman açılacağı belli oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukun gerektirdiği tüm adımların atıldığını dile getiren Gül, "Türkiye, tarih boyunca hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmemiştir." dedi.

Nöbetçi noterlik uygulamasıyla ilgili de konuşan Gül, "9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem yaptı." ifadelerini kullandı.

AİHM'DE 732 DOSYA KAPANDI

2019'da AİHM’de Türkiye'ye ilişkin 732 dosyanın kapatıldığı açıklayan Bakan Gül, "AİHM nezdinde Türkiye'deki ihlallere yönelik 2019'da, bir önceki yıla kıyasla ihlal kararı sayısı 140’tan 96'ya gerilemiştir. 2019'da AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır. Görülen dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680'e gerilemiştir." şeklinde konuştu.

"YARGI SADECE HUKUKUN EMRİ ALTINDADIR"

FETÖ ile mücadele konusuna da değinin Gül, "289 fiili darbe davasının 272'sinin tamamlandığını, 17 davanın şu an derdest olduğunu ifade etmek isterim. 2019'da iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlık arabulucuya gitmiş, 230 bini anlaşmayla sonuçlanmış. Bu, 400 mahkemenin 1 yılda bakacağı iş demek. Yargı hiçbir yerden ve kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer Anayasa'dır ve kanunlardır. Yargı, sadece hukukun emri altındadır." dedi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSU

Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu'nun yaygınlaştırılması için çalışmalar yapıldığını hatırlatan Bakan Gül, "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu'nun Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için tüm çalışmalar yapıldı. Bu konuda elbette yargı sonuçtur, olan hadiseyi cezalandırır ama ortak dileğimiz o kişi bu şiddete maruz kalmadan, yaralanmadan, saldırı yapılmadan bu işlerin önlenmesi." şeklinde konuştu.

WIKIPEDIA'NIN AÇILACAĞI TARİH

Wikipedia'nın ne zaman açılacağını da söyleyen Adalet Bakanı Abdullah Gül, "Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıklayınca Wikipedia açılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.