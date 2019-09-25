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Will Smith'e çeyrek altın taktı

Dünyaca ünlü yıldız Will Smith'e oyuncu Larissa Gacamer, çeyrek altın taktı. O anlar sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Detay Haber | 25.09.2019 - 14:39..
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Oyuncu Larissa Gacamer, 11 Ekim’de vizyona girecek filminin Budapeşte’de gerçekleşen etkinliğine katıldı.

ÇEYREK TAKTI

Filmin başrol oyuncusu Will Smith’in doğum günü kutlamasına katılan Larissa Gacemer, Will Smith’e çeyrek altın taktı.  Gacemer, o anların videosunu sosyal medyada paylaştı.

Larissa Gacamer'den Will Smith'e çeyrek altın İZLE

Sosyal medyadaki paylaşımları ve sevimli halleri ile sevilen oyuncu, Burak Gacemer ile evli.

447 TL'YE DAYANDI

Öte yandan Türkiye'de çeyrek altının alış fiyatı 447 TL olarak işlem görüyor.

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