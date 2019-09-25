1 iOS 13 ile iPhone'lara gelen işlemci kısıtlamasını kapatma iOS 13.1 ile işlemci kısıtlaması yapılan iPhone XS ve iPhone XR modellerinde, işlemci kısıtlamasını nasıl kaldırabileceğinizi anlattık.

2 Sakarya'dan 8 ayda 138 ülkeye 3.3 milyar dolarlık ihracat Sakarya, yılın 8 ayında, 138 ülke ve 10 serbest bölgeye, toplam 3 milyar 339 milyon 607 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamın yüzde 91,5'luk kısmı otomotiv sektöründen elde edildi.

3 31 Mart seçimindeki ‘usulsüzlük’ iddiasına 3 ayrı dava 31 Mart yerel seçimlerindeki usulsüzlük soruşturması kapsamında 41 kişiye görevi ihmal suçundan 1'er yıl hapis istemiyle 3 ayrı dava açıldı.

4 Çin'de kuryelerin korkunç kazası Çinli bir motosikletli teker şovu yaparken dengesini kaybederek başka bir kuryeye çarptı. Kaza sonrası iki motosikletli de hafif yaralandı.

5 Will Smith'e çeyrek altın taktı Dünyaca ünlü yıldız Will Smith'e oyuncu Larissa Gacamer, çeyrek altın taktı. O anlar sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

6 Boston Dynamics'in takla atan robotu: Atlas Boston Dynamics, Atlas isimli robotuna yeni özelliklerini eklediği bir video yayınladı.