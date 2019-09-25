Oyuncu Larissa Gacamer, 11 Ekim’de vizyona girecek filminin Budapeşte’de gerçekleşen etkinliğine katıldı.
ÇEYREK TAKTI
Filmin başrol oyuncusu Will Smith’in doğum günü kutlamasına katılan Larissa Gacemer, Will Smith’e çeyrek altın taktı. Gacemer, o anların videosunu sosyal medyada paylaştı.
Larissa Gacamer'den Will Smith'e çeyrek altın İZLE
Sosyal medyadaki paylaşımları ve sevimli halleri ile sevilen oyuncu, Burak Gacemer ile evli.
447 TL'YE DAYANDI
Öte yandan Türkiye'de çeyrek altının alış fiyatı 447 TL olarak işlem görüyor.