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Wimbledon ve Oppo, fotoğraf konusunda anlaşma sağladı

Wimbledon'ın resmi fotoğrafçısı Jed Leicester, turnuvanın en önemli anlarını OPPO Reno 5G ile çekecek

AA | 04.07.2019 - 09:58..
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Son zamanlarda Çinli akıllı telefon üreticileri, telefon pazarında oldukça popüler hale geldi. Başta Huawei ve Xiaomi olmak üzere birçok Çinli marka, tanıttığı üst seviye telefonlarla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Çinli üretici Oppo, geçtiğimiz nisan ayında kullanıcılara sunduğu akıllı telefon çeşitlerine bir yenisini daha eklemiş ve merakla beklenen Oppo Reno'yu tanıtmıştı. Şirket ardından aynı telefonun 5G destekli modelini tanıtarak piyasaya sürmüştü

WIMBLEDON OPPO RENO 5G İLE ÇEKİLECEK

OPPO ve Wimbledon iş birliği ile turnuvanın tarihinde bir ilk olarak Wimbledon'ın resmi fotoğrafçısı Jed Leicester, turnuvanın en önemli anlarını OPPO Reno 5G ile çekecek

oppo

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın resmi haklarının sahibi olan All England Lawn Tennis Club (AELTC) ile iş birliği yaparak, turnuvanın ilk resmi akıllı telefon partneri ve Asya kökenli ilk ortağı olmuştu.

OPPO RENO'NUN ÇEŞİTLİ KAMERA ÖZELLİKLERİ KULLANILACAK

Wimbledon’ın resmi fotoğrafları, tarihte ilk kez profesyonel olarak bir akıllı telefon ile çekilecek. Turnuvanın resmi fotoğrafçısı Jed Leicester, Oppo’nun yeni amiral gemisi Reno 5G’nin, 10x hibrit zoom, geniş açı gibi teknolojilerini kullanarak bir "ilk"e imza atacak

oppo

OPPO RENO 5G KAMERA ÖZELLİKLERİ

Oppo Reno 5G, 10x hibrit zoom özelliği ile dikkati çekiyor. 48 MP ultra net ana kamera, 13 MP telefoto lens ve 8 MP geniş açılı lens ile kamera, lensleri 160 mm'lik tam bir bant genişliğine ulaştırmak için farklı odak aralıklarında birleştiriyor. 48MP süper HD lensi ile OPPO Reno 5G, fotoğraflarda daha canlı detaylar için süper yüksek çözünürlük ve daha yüksek renk doğruluğu sunuyor.

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