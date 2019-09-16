Windows için en iyi 5 bilgisayar temizleme programı

Geçtiğimiz günlerde, Macbook'ları hızlandırmak için en iyi 6 temizleme programından bahsetmiştik. Şimdi ise Windows işletim sistemini temizleyip hızlandıran 5 farklı programı inceliyoruz. Bu bilgisayar temizleme programlarını kullanarak gereksiz dosyaları, tarayıcı geçmişini, tarayıcı çerezlerini ve uygulamaları temizleyebilir ve sisteminizde gereksiz yük oluşturan dosyalardan kurtulabilirsiniz.

1. DAHİLİ ÜCRETSİZ WINDOWS 10 TEMİZLEYİCİSİ





Eğer sisteminizde Windows 10 yüklüyse, internetten farklı bir temizleme programı indirmenize gerek yok. Windows 10'un içerisinde yerleşik halde gelen temizleyici, sisteminizde bulunan gereksiz dosyaları temizleyip boş alan açabiliyor. Bu temizleme aracını aktif etmek için sırasıyla Ayarlar> Sistem> Depolama seçeneğine gidin ve yukarıdaki ekranda gördüğünüz gibi 'Diskte şimdi yer açın' menüsüne tıklayın.

Aynı sayfada, uygulamalarla ilgili geçici dosyaları nasıl silmek istediğinizi veya belirli bir günden sonra İndirilenler klasörünüzdeki dosyaları otomatik olarak silmek isteyip istemediğinizi de yapılandırabilirsiniz.

Yerleşik Windows 10 temizleme aracının artıları ve eksileri:

Ekstra bir program indirip kurmanız gerekmiyor.

Windows güncellemeleri ile otomatik olarak güncellenip sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Önemsiz dosyaları bilgisayarınızdan hızlıca temizliyor.

Geri dönüşüm kutusunu ve İndirilenler klasörünü otomatik olarak temizleyebiliyor.

Tamamen ücretsiz olan bu yazılım, yalnızca Windows 10'da çalışıyor.

2. WINDOWS DİSK TEMİZLEME

Eğer bilgisisayarınızda Windows 10 değil de daha eski bir Windows kullanıyorsanız, yine herhangi bir ekstra program indirip kurmanıza gerek kalmadan disk temizleme özelliğinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca bu özelliği Windows 10'da da kullanabilirsiniz.

Disk temizleme ekranına gelmek için arama kısmına disk temizleyicisi yazabilirsiniz. Ayrıca temizlemek istediğiniz sürücüye sağ tıkladıktan sonra en altta bulunan 'özellikler' menüsüne tıklayıp, 'genel' sekmesi altındaki 'Disk temizle' butonuna girin. Temizlemek istediğiniz dosyaları seçtikten sonra sürücünüzü gereksiz dosyalardan kurtarabilirsiniz.

Windows Disk temizleme aracının artıları ve eksileri:

Kullanıcı arayüzü biraz eski görünüyor.

Önemsiz dosyaları, geçici internet dosyalarını ve küçük resimleri başarıyla sileibliyor.

Büyük miktarda alan boşaltmak için eski Windows yüklemelerini kaldırabiliyor.

İndirilenler klasörünü ve geri dönüşüm kutusunu temizleyebiliyor.

3. CCLEANER

Sadece Windows için değil, aynı zamanda mobil platformlar ve MacOS için de kullanılabilen CCleaner, ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki farklı paket barındırıyor. Yıllar önce zararlı yazılım bulunduğu için kullanıcılarını az da olsa kaybeden uygulama, günümüzde tamamen zararlı yazılımlardan arındırılmış bir halde kullanılabiliyor.

CCleaner programının artıları ve eksileri:

Kullanıcı, PC temizleme yazılımının işlem sırasında hangi tür verileri silmesi gerektiğini yapılandırabilir.

Göz atma verilerini silerken giriş bilgilerinin bozulmaması için akıllı çerez taraması.

Ücretsiz sürümü, bilgisayarınızı temizlemek için oldukça yeterli. Ücretli sürüme geçmenize gerek yok.

Disk temizleme gibi birkaç ekstra özellik.

Akıllı çerez tarama özelliği, bazı kullanıcılar arasında gizlilik endişelerini artırabilir.

4. AVAST CLEANUP

Bu PC temizleme aracı, ünlü antivirüs programları üreticisi Avast tarafından kullanıma sunuldu. Avast Cleanup, güvenilir ve kullanımı kolay bir PC temizleme yazılımı isteyen kullanıcılar için iyi bir seçim olabilir. Ancak Avast'ın bu temizleme aracı ücretli bir sürüm ile birlikte geliyor. Kullanıcılar yine de deneme sürümünü indirerek programı belirli bir süre boyunca ücretsiz olarak kullanabiliyor.

Avast Cleanup programının artıları ve eksileri:

Kolay kullanıcı arayüzü

Desteklenen bazı programlarla ilgili gereksiz dosyaları bulup silebilir.

Uyku modu sayesinde uygulamaların arka planda çalışmasını önler.

İnternet tarayıcıların tarama verilerini tek tıkla silebilir.

Dahili disk silici ve kayıt defteri temizleme araçları ile birlikte gelir.

Ücretsiz sürüm yerine deneme sürümü mevcut.

5. ADVANCED SYSTEMCARE

Advanced SystemCare, hem bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları temizlemek, hem de sisteminizi optimize etmek için geliştirilmiş bir başka temizleme programıdır. IObit’ in geliştirdiği Advanced SystemCare uygulaması, sizi birçok problemden kurtarabiliyor. Bilgisayarınızın bütün optimizasyonlarını tek tek yaparak ilk günkü hızına kavuşturan bu program ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunuluyor.





Advanced SystemCare programının artıları ve eksileri:

Kullanıcı arayüzünde önemli özelliklere sahip, kullanımı kolay ve ücretsiz.



Başlangıç ​​optimizasyonu yapabilir, gereksiz dosyaları silebilir, gereksiz kısayolları düzeltebilir, tarama verilerini temizleyebilirsiniz.



Sistem sürücülerini kontrol edebilir, RAM miktarını optimize edebilirsiniz.

IObit Uninstaller, Driver Booster, Smart Defrag, vb. eklentiler eklenerek programın işlevselliği artırılabilir.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.