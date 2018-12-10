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Windows 10 için yarın önemli bir güncelleme yayınlanacak

Microsoft, yarın yayınlayacağı önemli güncelleme ile Windows 10'da bulunan hataları giderecek.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 17:05..
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Windows 10 kullanıcıları için yarın yayınlanacak yeni yama, toplu güncelleştirmeleri içeriyor. Yarın yayınlanacak bu önemli güncellemehem güvenlik hem de güvenlikle ilgili olmayan düzeltmeleri içerecek ve özellikle Windows'taki bir dizi güvenlik açığını giderecek. Özellikle güvenlikten endişe eden Windows kullanıcılarının mümkün olan en kısa zamanda bu güncellemeyi yüklemeleri kritik önem taşıyor.

Windows 10 için yarın önemli bir güncelleme yayınlanacak

Microsoft, 2 Ekim tarihinde Windows 10 için bir güncelleme yayınlamıştı. Fakat bu güncellemede kullanıcı kitaplıklarındaki dosyaları potansiyel olarak silen önemli bir hata keşfettikten birkaç gün sonra şirket, güncellemeyi geri çekmişti ve daha sonra ise kasım ayında tekrar yeni bir güncelleme yayınlamak zorunda kalmıştı.

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