Windows 10 için yarın önemli bir güncelleme yayınlanacak

Windows 10 kullanıcıları için yarın yayınlanacak yeni yama, toplu güncelleştirmeleri içeriyor. Yarın yayınlanacak bu önemli güncelleme, hem güvenlik hem de güvenlikle ilgili olmayan düzeltmeleri içerecek ve özellikle Windows'taki bir dizi güvenlik açığını giderecek. Özellikle güvenlikten endişe eden Windows kullanıcılarının mümkün olan en kısa zamanda bu güncellemeyi yüklemeleri kritik önem taşıyor.





Microsoft, 2 Ekim tarihinde Windows 10 için bir güncelleme yayınlamıştı. Fakat bu güncellemede kullanıcı kitaplıklarındaki dosyaları potansiyel olarak silen önemli bir hata keşfettikten birkaç gün sonra şirket, güncellemeyi geri çekmişti ve daha sonra ise kasım ayında tekrar yeni bir güncelleme yayınlamak zorunda kalmıştı.