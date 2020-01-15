Windows 10 işletim sisteminde yeni bir açık bulundu

Günümüzde dünya üzerinde Windows işletim sistemini kullanan 1.2 milyar bilgisayar bulunuyor. Bu bilgisayarların yaklaşık 1 milyarı ise Windows 10 işletim sistemini kullanıyor.

ABD'nin dijital istihbarat kurumu Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Windows 10 işletim sisteminde sahte "kod imzalama sertifikaları" yaratılmasına olanak sağlayan yeni bir güvenlik açığı tespit etti.

KULLANICI BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLEBİLİR

Siber güvenlik uzmanları, bilgisayar korsanlarının dijital imzası güvenilir kaynaklara ait gibi görünen sahte sertifikalar yaratılmasına izin veren açığın, kullanıcının özel bilgilerinin deşifre edilmesine ve ağ bağlantılarının kontrol edilmesine yol açabileceğine dikkati çekti.

"Aradaki adam saldırısı" adı verilen siber saldırılara zemin hazırlayan açığın, geniş çaplı bilgi hırsızlığı ve iletişim ağlarının manipülasyonu için kullanılabileceği kaydedildi.

YENİ GÜNCELLEME İLE AÇIK KAPATILDI

Microsoft'tan yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın tespit ettiği güvenlik açığının güncelleme ile düzeltildiği belirtildi.

NSA'nın olağan koşullarda bu tip açıkları kendi istihbarat ihtiyaçları için değerlendirmeyi tercih ettiğini belirten uzmanlar, kurumun bu kez gizlemek yerine şirketi uyararak geniş çaplı bir siber tehdidi önlemeyi seçtiğini vurguladı.

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