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Windows 10 yüklü cihaz sayısı 1 milyarı geçti

Microsoft, Windows 10 kullanan cihaz sayısının 1 milyarı geride bıraktığını açıkladı.

Haber Merkezi | 18.03.2020 - 16:30..
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Microsoft tarafından ilk olarak 2015 yılında yayınlanan Windows 10 işletim sistemibaşta masaüstü bilgisayarlar olmak üzere birden çok platformda çalışan, dünyanın en popüler işletim sistemi olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz eylül ayında 900 milyon cihaz tarafından kullanıldığı açıklanan Windows 10, günümüzde ise 1 milyar aktif cihaz sayısını geride bıraktı.

Microsoft'un Modern Yaşam, Arama ve Cihazlar Kurumsal Başkan Yardımcısı Yusuf Mehdi,  dünyadaki her 7 kişiden birinin Windows 10 kullandığını açıkladı.

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KÜRESEL LİDER GOOGLE

Windows 10 her ne kadar 1 milyar aktif cihaz sayısına ulaşsa da küresel işletim sistemi pazarına, Google liderlik ediyor. Şirketin sahip olduğu Android işletim sistemi, yüzde 38,9 pay ile ilk sırada yer alırken, Windows ise yüzde 35,29 ile ikinci sırada bulunuyor.

Instagram: @eshteknoloji

Windows 10 yüklü cihaz sayısı 1 milyarı geçti

Windows 10 yüklü cihaz sayısı 1 milyarı geçti

Windows 10 yüklü cihaz sayısı 1 milyarı geçti

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