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Windows 10'a gelen yeni güncellemedeki bütün yenilikler

Microsoft'un Windows 10 için yayınladığı 18305 yapı numaralı güncelleştirmenin getirdiği tüm yenilikleri inceliyoruz.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 15:13..
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Windows 10'a gelen 18305 yapı numaralı güncelleştirmenin getirdiği bütün özellikleri en ayrıntısına kadar inceliyoruz. Başlat menüsünden görev yöneticisine kadar birçok yenilik içeren güncellemeye birlikte göz atalım :

BAŞLAT MENÜSÜ

windows

Daha sade bir başlat menüsü tasarlayan Microsoft, bu güncelleme ile daha sadelik yanlısı olduğunu gösterdi.

 

DOSYA GEZGİNİ

windows

Şirkete göre, yeni görünüm, Windows 10, uygulamalar ve web'de tutarlılık sağlayacak.

 

WINDOWS SANDBOX

SANDBOX

Güvenilir olmayan uygulamaları güvenle çalıştırmak için tasarlanmış yeni bir özellik olan Windows Sandbox, bu güncelleme ile gelen yenilikler arasında.

 

PANO

windows 10

Windows 10 ayrıca, Pano deneyimi (Windows tuşu + V) için arabirimi de güncelleştiriyor. Yeni pano arayüzü bir önceki sürümle benzer olsa da daha küçük simgeler içerdiği için daha büyük alan sağlıyor.

 

HESAPLAR

WİNDOWS

Telefon numaranıza bağlı bir Microsoft hesabınız varsa, şimdi oturum açmak için bir SMS kodu kullanmak ve Windows 10 hesabınızı kullanmaya devam etmek artık mümkün.

 

AYARLAR

winndows

Yeni güncellemede, Ayarlar uygulaması çevrimiçi Microsoft hesabı ana sayfasına benzer yeni bir başlık tasarımı ile karşımıza çıkıyor. Yeni Ayarlar menüsü, kullanıcı bilgilerinizi, kurulumunuzu ve sık kullanılan ayarlarınıza hızlı erişimi içeren kısayollar bulunduruyor.

 

GÜÇ VE UYKU

windows

Ayarlar > Sistem > Güç ve Uyku sayfası, güç modunu ayarlamak için artık kademeli seçenekler karşımıza çıkarıyor:

  • En iyi enerji tasarrufu.
  • Daha iyi performans.
  • En iyi performans.

 

ÇOKLU GÖREV

windows

Ayarlar > Sistem > Çoklu görev bölümüne, ayarları kolayca işaretleyip kaldırabileceğiniz yeni arayüz eklendi.

 

YAZI TİPİ

windows

Ayarlar > Kişiselleştirme > Yazı tipleri sayfası, artık sürükle bırak yazı tipi yükleme seçeneğini içeriyor.

 

SORUN GİDERME

windows

Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Sorun gider bölümü, sorunları daha iyi gidermek için optimize edildi. Varsayılan ayarları otomatik olarak geri yükleyebileceğiniz bu kısım. donanım yapılandırmanıza bağlı olarak özellik ayarlarını değiştirir ve cihazınızın sorunsuz çalışmasına yardımcı olacak değişiklikler yapar.

 

EMOJİ VE GİRİŞ

emoji

Yeni güncellemede, emoji panelinde, metinlerden oluşan yüzler ve semboller karşımıza çıkıyor.

 

GÖREV YÖNETİCİSİ

windows

Yeni görev yöneticisinde, seçenekler menüsüne tıkladıktan sonra görev yöneticisini açtığınızda karşınıza gelen varsayılan ekranı değiştirebilirsiniz.

 

WINDOWS GÜVENLİĞİ

windows

Yeni güncelleme, Windows Güvenlik deneyimini, yeniden tasarlanan bir Koruma geçmişi sayfasıyla güncelliyor. Özellikle virüslerden koruma kısmında bu sayfa, kullanıcılara daha fazla ayrıntı sunuyor.

 

EK GELİŞTİRMELER

windows

Yeni güncelleme ile önerilen uygulamaları açma/kapatma ve bazı arama iyileştirmeleri de içeriyor.

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