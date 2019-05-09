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Windows 10'a Linux desteği geliyor

Bu yaz yayınlanacak yeni güncelleme ile birlikte Windows 10 işletim sistemi, yerleşik bir Linux çekirdeğine sahip olacak.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 10:40..
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Bilgisayar işletim sistemlerinin en temel parçası olan çekirdek yazılımlarından bir tanesi olan Linux, açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olarak kullanılıyor. Normal bir işletim sistemi gibi indirilip kurulabilen Linux her ne kadar Windows kadar yaygın olmasa da birçok kişi ve firma tarafından kullanılıyor.

Aslında Linux'u daha önce kullanmayan kullanıcılar da farkında olmadan bu işletim sisteminden yararlanıyor, çünkü günümüzde hepimizin kullandığı Android işletim sistemli telefonlar Linux tabanına dayanıyor. Ayrıca birçok internet sitesi de Linux tabanlı depolama alanlarından yararlanıyor.

linux

LINUX WINDOWS 10'A GELECEK

Bu yılın başlarından itibaren birçok yenilikle kullanıcıların karşısına çıkan Microsoft, yaz aylarında yapacağı güncelleme ile Linux çekirdeğini Windows 10 işletim sistemine yerleştirecek. Microsoft mağazasından kolayca indirilebilir hale gelecek Linux, Windows Update tarafından da otomatik olarak güncellenebilecek.

Windows 10 işletim sistemine, Linux'un en son kararlı sürümü olan 4.19 versiyonu yerleştirilecek ve açık kaynak kodlu yapı tamamen korunacak.

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