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Windows 10'da yeni bir açık daha keşfedildi

Microsoft, bilgisayar korsanlarının farklı bir açıktan yararlanarak Windows 10 kullanıcılarına saldırdığını açıkladı.

Haber Merkezi | 25.03.2020 - 14:14..
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Bilgisayar korsanlarının, Windows 10 kullanıcılarını hedef almak için kullandığı açıklara bir yenisi daha eklendi.

Microsoft, Windows 10 işletim sisteminde şimdite kadar keşledilmeyen yeni bir açık olduğunu açıkladı. Üstelik söz konusu açık, diğer Windows sürümlerini de etkiliyor.

Şirket, şu anda bu açığı kapatacak herhangi bir güncellemenin olmadığını da belirtiyor.

winmdopws

Geçtiğimiz pazartesi günü Microsoft tarafından yayınlanan belgelere göre; kötü niyetli kişiler, Windows'un yazı tiplerini işlediği ve oluşturduğu sırada ortaya çıkıyor. Bilgisayar korsanları ise karşı tarafa bir dosya açtırarak buradan bilgisayarlara sızabiliyor.

Kullanıcı, gönderilen dosyayı açtığında bilgisayına fidye yazılımı gibi zararlı birçok program yüklenebiliyor.

HENÜZ DÜZELTİLMEDİ

Microsoft, söz konusu açık için güncelleme üzerinde çalıştığını, ancak güncelleme yayınlanana kadar kullanıcıların güvensiz dosyaları açmamaları konusunda uyardı.

windows

Microsoft sözcüsü, söz konusu açığın 14 Nisan'da yayınlanacak yeni bir güncelleme ile giderileceğini söyledi.

Bildiğiniz gibi Microsoft, Windows 7 kullanıcılarına artık destek vermiyor. Ancak söz konusu güvenlik açığı Windows 7 kullanıcılarını da etkiliyor. Bu nedenle şirketin Windows 7 için bir güncelleme yayınlayıp yayınlamayacağı bilinmiyor.

Instagram: @eshteknoloji

Windows 10'da yeni bir açık daha keşfedildi

Windows 10'da yeni bir açık daha keşfedildi

Windows 10'da yeni bir açık daha keşfedildi

Windows 10'da yeni bir açık daha keşfedildi

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