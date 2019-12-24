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Windows 7 kullanıcılarına kötü haber

Yaklaşık 10 yıl önce hayatımıza giren Windows 7’de yolun sonu göründü.

İHA | 24.12.2019 - 09:45..
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Microsoft Ortadoğu ve Afrika Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu, 14 Ocak’tan itibaren Windows 7’de güncellemelerin durdurulacağını açıkladı.

''6 MİLYONUN ÜZERİNDE AKTİF WİNDOWS 7 KULLANICISI VAR''

Windows 7'li cihazların genel olarak eski olduğunu ve taşıması zor cihazlar olduğunu belirten Gökoğlu, “Şu anda 6 milyonun üzerinde aktif Windows 7 kullanıcısı var. 14 Ocak itibarıyla bu cihazlar artık donanım ve yazılım olarak güncelleme alamayacak. Bu da kullanıcıların saldırılara daha açık hale gelmesi anlamına geliyor. Yeni cihaz ve yeni işletim sistemi daha kullanıcı dostu.” dedi.

Windows 7 kullanıcılarına kötü haber

 

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