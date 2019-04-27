Work and Travel nedir

Work and Travel programı Amerikan hükumetinin kontrolünde yapılan, dünyanın değişik yerlerinden üniversite öğrencilerinin yaz tatilleri boyunca Amerika’da çalışıp İngilizcelerini geliştirme imkanları buldukları, dünyayı ve farklı kültürleri tanımalarını sağlayan bir öğrenci kültürel değişim programı.

WAT programı Amerika’yı turist gibi değil içinden biri gibi yasamanızı ve anlamanızı sağlayan ve bunu yaparken de seyahat harcamalarınızı karşılayıp yanınızda bir miktar parayla dönebileceğiniz bir program.

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AMERİKA'DA HEM İŞ, HEM SEYAHAT FIRSATI

Öncelikle örgün eğitim alan bir üniversite öğrencisi olmanız gerekiyor. Sonrasında Work and Travel’ın aslında ne olduğunu ve size uygun olup olmadığını bilmeniz gerekiyor. Work and Travel dil programı, kuşkusuz kendi basının çaresine bakma içgüdüsüyle gidilmesi gereken bir tecrübe. Alaska’ya gidip, 3 ay boyunca günde 15 saat boyunca balık temizleyip 5 bin dolar kazanan insanlar tanıyorum. Türkiye'ye döndüğünde buna değdiğini anlayacaksın; askerlik gibi anlatacak çok anın olacak.





ÖĞRENCİLERE MUHTEŞEM BİR TECRÜBE FIRSATI

Türkiye’deki öğrenciler için programın başlangıcı okulların kapanış tarihlerine göre değişiklik gösterir. Çünkü öğrenciler Work and Travel programına ancak okullar yaz tatiline girdiği zaman katılabilir ve yine okullar açılmadan evvel ülkeye dönmeleri gerekir. Her ne kadar okulların bitimiyle program başlıyor olsa da kayıt süreci çok önceden başlar. Çünkü programla ilgili prosedürler aylarca sürebilir. En fazla süre alan kısım ise iş seçimidir. Öğrencilerin yerleştikleri işler de değişiklik gösterir ve kayıt tarihine göre yerleştirmeler yapılır.

DOLAR KAZANIYORSUNUZ

Ayda ortalama 900-1.500 USD kazanabilecek ve program için gerekli olan yaşam ve seyahat masraflarınızı karşılayabileceksiniz. Amerika gibi herkesin hayallerini süsleyen bir ülkeyi masraflarınızı karşılayarak görüp gezebileceksiniz. Aynı anda hem çalışma hem de tatil yapma fırsatı bulacak, tüm bunları yaparken de kimseye yük olmayacaksınız. Program sonunda ömür boyu unutulmayacak tecrübe ve birikimlerle ülkenize geri döneceksiniz.

UYGUN İŞ VE BURS İMKANLARI VAR

Yurt dışında eğitim, burs ve staj fırsatlarını daha yakından araştırabilecek ve kendinize uygun bir üniversite ya da işyeri bulabilecek bunları yerinde ziyaret ederek tüm imkanları kendi gözünüzle değerlendirebileceksiniz. Öğretim üyeleri ve işverenler ile yüz yüze görüşme imkanı bulacak ve kendinizi ifade etme olanağı bulacaksanız.

4 AY SÜRÜYOR, İNGİLİZCE ÖĞRENME FIRSATI

Amerika’da kaldığınız 4 ay boyunca İngilizcenizi geliştirme ve günlük hayatta pratik yapma fırsatını bulacaksınız. İngilizce konuştukça yabancı dilinize olan güveniniz artacak ve her ortamda kendinizi İngilizce olarak ifade eder hala geleceksiniz. Bu güven sayesinde pratik yeteneğiniz artacak ve yabancı dil korkunuzun yok olmasını sağlayacak.

Work and Travel nedir? VİDEO



