Work: Yapay zeka nükleer savaşı kışkırtabilir

Breaking Defense için bir yazı kaleme alan Eski ABD Savunma Bakanı Robert Work, füzelerin belirli parametreler ve göstergelere göre fırlatılması nedeniyle yapay zeka sistemlerinin nükleer silah kontrolünde yer almaması gerektiğini savundu.

WORK ENDİŞELİ

Bazı durumlarda, yapay zekanın tehlikeli olmayan faktörleri tehdit arz eden faktörler olarak değerlendirebileceğini anlatan Work, bunun endişe verici olduğunu dile getirdi.

YANIT ALAMADIĞINDA FÜZE FIRLATAN SİSTEM ÖRNEĞİ

Yazıda örnek olarak, Rus Perimetr sistemi gösterildi. Bu sistemin depremi nükleer patlama olarak algılayabileceği ve karargaha başvurabileceği, yanıt almaması durumunda da kıtalararası balistik füze fırlatabileceği iddia edildi. Ayrıca yapay zeka, nükleer silah kontrolüne doğrudan katılmasa dahi feci sonuçlara yol açabileceği ifade edilirken, örnek olarak yapay zekanın istihbarat analizinde ve erken uyarı sistemlerinde kullanılması gösterildi.

"ÖNLEYİCİ SALDIRI"

Work, “Hayal edin ki, Çin komuta merkezindeki yapay zeka sistemi, acil verileri analiz ederek ABD’nin Çin’e saldırmayı düşündüğünü duyuruyor ve önleyici saldırı tavsiye ediyor.” diye yazdı.