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WSJ: Trump'ın Orta Doğu politikası aptalca

Amerika'nın en çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal, Trump'ın tutarsız politikalarını sert bir dille eleştirdi.

AA | 22.11.2018 - 03:58..
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Wall Street Journal'ın Yayın Kurulu, kaleme aldığı "Trump'ın İlkel Realpolitiği" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, ABD Başkanı'nın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik tutumunu ve Suudi Arabistan'a verdiği desteği masaya yatırdı.

TRUMP'IN SÖZLERİNE ELEŞTİRİ

Trump'ın, Kaşıkçı cinayetine ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman cinayetten haberdar olabilir de olmayabilir de!" ifadelerine atıfta bulunulan makalede, "Buradaki ünlemin amacını çözemedik, tıpkı çiğ ve ilkel olarak tanımlayabileceğimiz dış politika realpolitiği ile nereye varmaya çalıştığından emin olamadığımız gibi." görüşü paylaşıldı.

WSJ: Trump'ın Orta Doğu politikası aptalca

Yazıda, Trump'ın açıklamasında Orta Doğu'daki "kanlı gerçeklere" değindiği belirtilerek, "Trump, açıkça görülen gerçeklik ile Amerikan idealizminin arasında bir denge kuramıyor gibi görünüyor." ifadesi kullanıldı.

"TRUMP'A GÖRE ABD'NİN ORTA DOĞU'DAKİ ÇIKARLARI SİLAH SATIŞI, PETROL VE İRAN"

Donald Trump'ın geçen yıl Suudi Arabistan ziyaretinde yaptığı 450 milyar dolarlık ticaret anlaşmalarının ardından Kaşıkçı cinayetine ilişkin böyle bir açıklamada bulunduğuna değinilen yazıda, "Trump'ın bakış açısından bakıldığında, ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarları, silah satışı, petrol ve İran olarak indirgenebilir. Bu aptalca, diyecek başka söz yok." değerlendirmesine yer verildi.

WSJ: Trump'ın Orta Doğu politikası aptalca

Katar ve Yemen gibi konularda olduğu gibi Muhammed bin Selman'ın ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarını zaman zaman zora soktuğuna işaret edilen yazıda, "Kaşıkçı cinayetine izin vermemiş olsa bile, Prens Muhammed'in Kaşıkçı'nın kaçırılıp Suudi Arabistan'a getirileceğini bildiği kesin." görüşü belirtildi.

"TRUMP'IN DA ÜLKE İÇİNDE MÜTTEFİKLERE İHTİYACI VAR"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Kaşıkçı konusunda daha sert mesajlar vermesinin umut edildiği vurgulanan yazı şu ifadelerle son buldu: "Her başkan gibi, Trump'ın da zaman zaman zor seçimler gerektiren dış politika için ülke içinde müttefiklere ihtiyacı var ancak (Kaşıkçı cinayetine ilişkin) yaptığı son açıklama ile Trump, Senatör Lindsey Graham ve yeni seçilen Senatör Mitt Romney gibi Orta Doğu politikasının destekçileriyle bile ters düştü."

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