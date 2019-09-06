Xiaomi, 108 MP kameralı dört yeni telefon piyasaya sürecek

Samsung, geçtiğimiz ayın başlarında 108 MP ISOCELL Bright HMX kamera sensörünü tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Çinli akıllı telefonu Xiaomi ise bu sensörü Xiaomi Mi Mix 4 modelinde kullanarak, rakiplerinden bir adım öne geçecek. Yeni gelen raporlara göre Xiaomi'nin 108 MP kameraya sahip tek telefonu Mi Mix 4 olmayacak. Şirket, 4 adet 108 MP kameralı akıllı telefon daha piyasaya sürecek.

XIAOMI GALERİ UYGULAMASINDA İPUCU VERDİ

Xiaomi'nin akıllı telefonlarda kullandığı Galeri uygulamasında 108 MP kamera kullanacak 'Tucana', 'Draco', ‘Umi’ ve 'cmi' kod adında yeni telefonlar keşfedildi. Bu yeni telefonlar Xiaomi'nin bir modeli olarak satışa çıkabileceği gibi, şirketin alt markası Redmi olarak da piyasaya sürülebilir. Xiaomi Mi Mix 4'ün ise bu dört akıllı telefon arasında yer almadığı söyleniyor.

XIAOMI MI MIX 4 OLDUKÇA GÜÇLÜ OLACAK

Xiaomi, 108 MP'lik kamera sensörünü ilk olarak amiral gemisi modeli Mi Mix 4'te kullanacak. Snapdragon 855+ işlemcisinden güç alacak telefon, piyasadaki en güçlü amiral gemisi modellerden biri olmaya hazırlanıyor. Ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisine sahip 4500 mAh batarya ile gelmesi beklenen Xiaomi Mi Mix 4,Samsung Galaxy Note 10 ile ciddi bir rekabete girmeye hazırlanıyor.

Xiaomi Mi Mix 4’ün diğer özelliklerine baktığımızda ise piyasayı oldukça hareketlendireceğini söyleyebiliriz. Tam 12 GB RAM kapasitesine sahip olacak telefonda, 1TB depolama alanı bulunacak. Ayrıca diğer telefonların kablosuz olarak şarj edilmesini sağlayan ters kablosuz şarj özelliğinin de telefonda yer alması bekleniyor.

KAMERA PERFORMANSI

108 MP kameraya sahip yeni Xiaomi telefonunun, nasıl bir kamera deneyimi sunacağı şu an için bilinmiyor. Ancak şirketten yapılan açıklamaya göre bu kamera, 12032 x 9024 piksel çözünürlükte oldukça iyi kalitede fotoğraflar çekebilecek.

4 arka kameraya sahip olması beklenen Xiaomi Mi Mix 4, 108 MP ana kameranın yanı sıra 16 MP süper geniş açı kamera, 12 MP üçüncü kamera ve periskop kamera ile birlikte satışa çıkacak. Telefonun ön kamerası ile ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

Xiaomi Mi Mix 4 ile ilgili yeni bilgiler elimize ulaştığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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