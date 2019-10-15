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Xiaomi, 50X yakınlaştırma yapabilen telefon geliştiriyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 50X yakınlaştırma yapabilen yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Haber Merkezi | 15.10.2019 - 17:36..
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Günümüzde bir hayli gelişen teknolojiler sayesinde, akıllı telefonlarda oldukça etkileyici kamera performansları görebiliyoruz. Akıllı telefon üreticileri ise kamera özelliklerine yenilerini ekleyerek birbirleriyle rekabet ediyor. Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin MIUI 11 ara yüzünde keşfedilen yeni kodlara göre şirket, 50x yakınlaştırma yapabilen yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

xiaomi

OLDUKÇA GELİŞMİŞ KAMERALARA SAHİP OLACAK

Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni telefon, 50x yakınlaştırma yapabileceği gibi, 5x optik yakınlaştırma seçeneği de sunacak. Ayrıca telefonun, oldukça geliştirilmiş kameralara sahip olacağı söyleniyor. Araştırmacılar, aynı zamanda elde ettikleri yeni kodlara dayanarak, Xiaomi'nin 8K 30 fps video kaydı yapabilen bir telefon geliştirdiğini söylüyor. Bu telefon, muhtemelen Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865'ten gücünü alacak.

Xiaomi'nin bütün bu özellikleri tek bir telefonda mı toplayacağı, yoksa ayrı ayrı telefonlar mı piyasaya süreceği henüz belli değil.

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Xiaomi, 50X yakınlaştırma yapabilen telefon geliştiriyor

Xiaomi, 50X yakınlaştırma yapabilen telefon geliştiriyor

Xiaomi, 50X yakınlaştırma yapabilen telefon geliştiriyor

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