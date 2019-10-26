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Xiaomi, 5G destekli 10 farklı telefon piyasaya sürecek

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, gelecek yıl içerisinde, 5G destekli 10 farklı akıllı telefon modeli çıkaracaklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 26.10.2019 - 09:43..
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Yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan 5G teknolojisi, kullanıcılara sıfır gecikme süresine sahip yüksek hızlı internet bağlantısı sunmayı vadediyor. Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi birçok akıllı telefon üreticisi ise şimdiden 5G destekli modellerini piyasaya sürmeye başladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun, şirketin 2020 hedeflerinden bahsederken, gelecek yıl 4G destekli telefonların o kadar da popüler olmayacağını söyledi.

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XIAOMI’DEN EN AZ 10 ADET 5G TELEFON

Düzenlediği bir konferans sırasında konuşan Lei Jun, Çin’de piyasaya sürdükleri ilk 5G telefonunun başarısına dikkat çekerek, gelecek yıl en az 10 adet 5G destekli akıllı telefon piyasaya süreceklerini açıkladı.

Xiaomi, geçtiğimiz eylül ayında Çin’deki ilk 5G telefonu olan Mi 9 Pro 5G’yi piyasaya sürmüş ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti. 6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip Mi 9 Pro 5G, sahip olduğu güçlü işlemcisi Snapdragon 855 Plus ile birlikte 520 dolardan satışa çıkmıştı.

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XIAOMI, 5G KONUSUNDA DİĞER RAKİPLERİYLE YARIŞACAK

Gelecek yıl birçok akıllı telefon üreticisinin, daha fazla 5G destekli telefon piyasaya süreceğini tahmin etmek hiç de zor değil. Ancak şu ana kadar satışa çıkan 5G’li telefonların fiyatı oldukça pahalı. Xiaomi ise düşük, orta ve üst seviyede 5G telefonlar piyasaya sürerek, bütün kullanıcılara hitap etmek istiyor.

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Xiaomi, 5G destekli 10 farklı telefon piyasaya sürecek

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