taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9867
Euro
7.5824
Altın
1719.33
Borsa
101139.97
Gram Altın
385.499
Bitcoin
53891.42

Xiaomi, Android 11 tabanlı MIUI 12'yi tanıttı

Xiaomi'nin tanıttığı Android 11 tabanlı MIUI 12 ile gelen yenilikleri sizler için derledik.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Xiaomi, Android 11 tabanlı MIUI 12'yi tanıttı

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzü, yerini yavaş yavaş MIUI 12 sürümüne bırakacak.

Güncellenmiş yeni bildirim sistemi, yeni gezinme çubuğu ve hareket kontrolleri dahil olmak üzere birçok yeni özellikle birlikte gelecek MIUI 12, Xiaomi tarafından resmi olarak tanıtıldı.

Gelin yeni arayüz ile Xiaomi telefonlarına gelen yeniliklere birlikte göz atalım.

KARANLIK MOD 2.0

xiaomi

MIUI 12 arayüzündeki yeni karanlık mod, yalnızca telefonun arayüzünü koyu yapmayacak, aynı zamanda kullandığınız duvar kağıdını da karartaracak. Sistem saatiyle birlikte çalışacak bu özellik, havanın kararmasıyla duvar kağıdının da yavaş yavaş kararmasını sağlayacak.

MIUI 12, karanlık mod açıldığında parlamayı azaltmak için yazı tipinin parlaklığını ve kalınlığını otomatik olarak ayarlayacak. Bu özellik sayesinde, az ışıklı ortamlarda metnin okunabilirliği daha da gelişecek.

YENİ BİLGİ TASARIMI

MIUI12

Xiaomi, MIU12 arayüzünde sistem bilgilerini bir bakışta görebilmenizi sağlayacak. Sensory Visual Design ismi verilen bu özellikle birlikte, 'Ayarlar' menüsüne girdiğinizde, karşınıza telefonunuzun o anki durumunu gösteren grafikler çıkacak.

Bu sayede sistem özellikleri, depolama durumu ve pil tüketimi gibi veriler daha kolay bir şekilde görülebilecek.

 

SÜPER DUVAR KAĞITLARI

xiaomi

Xiaomi, MIUI 12 arayüzü ile birlikte kullanıcılara Mars ve Dünya'nın yüksek hassasiyetli ve animasyonlu 3 boyutlu duvar kağıtlarını sunacak. Hem kilit ekranında hem de ana ekranda kullanabileceğiniz bu özellik sayesinde, karanlık mod açıldığında seçtiğiniz gezegende de gece olmuş olacak.

Telefonda görselliğe önem veren kullanıcılar için bu tip küçük özellikler zaman zaman kullanışlı olabiliyor.

 

YENİ ANİMASYONLAR

Xiaomi, Android 11 tabanlı MIUI 12'yi tanıttı

MIUI 12'de görsel tasarıma oldukça fazla odaklanan Xiaomi, çeşitli animasyonlarla görselliği üst düzeye çıkaracak. Örneğin ana ekranda bulunan hava durumu animasyonları, gerçek hava durumuna göre değişebilecek. Ayrıca uygulama simgelerinin animasyonu da yenilenecek  ve simgeler artık hareketlerinize göre gerçek zamanlı geri bildirim üretecek.

 

GELİŞMİŞ GİZLİLİK KONTROLLERİ

xiaomi

MIUI 12 ile birlikte kullanıcılara daha gelişmiş gizlilik ayarları sunulacak. Örneğin uygulamaya verdiğiniz izinler, yalnızca bir kereliğine geçerli olacabilecek. Yani uygulamayı kullanıp kapattıktan sonra, verdiğiniz izinler iptal olmuş olacak.

Instagram: @eshteknoloji

 

Xiaomi, Android 11 tabanlı MIUI 12'yi tanıttı

Xiaomi, Android 11 tabanlı MIUI 12'yi tanıttı

Xiaomi, Android 11 tabanlı MIUI 12'yi tanıttı

Xiaomi, Android 11 tabanlı MIUI 12'yi tanıttı

Xiaomi, Android 11 tabanlı MIUI 12'yi tanıttı

Xiaomi, Android 11 tabanlı MIUI 12'yi tanıttı

Xiaomi, Android 11 tabanlı MIUI 12'yi tanıttı

İlginizi Çekebilir
Apple ve Google'ın koronavirüs uygulaması son aşamaya geldi
İki büyük teknoloji şirketi Apple ve Google'ın geliştirdiği kişi izleme ara yüzü, önümüzdeki haftalarda kullanıma açılacak.
Facebook'a verilen 5 milyar dolarlık ceza onaylandı
ABD'nin Facebook'a verdiği 5 milyar dolarlık rekor ceza, federal hakim tarafından resmi olarak kabul edildi.
Çin, yeni Mars görevinin ismini açıkladı
Çin, Tianwen 1 adını verdiği Mars görevini birkaç ay içerisinde gerçekleştirecek.
Zoom'un kurucusu servetini en çok artıran iş insanı oldu
Zoom kurucusu Eric Yuan, 2020 yılı içerisinde servetini en fazla artıran iş insanı olarak kayıtlara geçti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
2924
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
103
Samsun'da Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu
334
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
310
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
156
Şeyma Subaşı: Guido oruç tutuyor
Şeyma Subaşı: Guido oruç tutuyor
302
Prof. Dr. Özlü:Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
Prof. Dr. Özlü:Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir