Xiaomi, Android 11 tabanlı MIUI 12'yi tanıttı

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzü, yerini yavaş yavaş MIUI 12 sürümüne bırakacak.

Güncellenmiş yeni bildirim sistemi, yeni gezinme çubuğu ve hareket kontrolleri dahil olmak üzere birçok yeni özellikle birlikte gelecek MIUI 12, Xiaomi tarafından resmi olarak tanıtıldı.

Gelin yeni arayüz ile Xiaomi telefonlarına gelen yeniliklere birlikte göz atalım.

KARANLIK MOD 2.0

MIUI 12 arayüzündeki yeni karanlık mod, yalnızca telefonun arayüzünü koyu yapmayacak, aynı zamanda kullandığınız duvar kağıdını da karartaracak. Sistem saatiyle birlikte çalışacak bu özellik, havanın kararmasıyla duvar kağıdının da yavaş yavaş kararmasını sağlayacak.

MIUI 12, karanlık mod açıldığında parlamayı azaltmak için yazı tipinin parlaklığını ve kalınlığını otomatik olarak ayarlayacak. Bu özellik sayesinde, az ışıklı ortamlarda metnin okunabilirliği daha da gelişecek.

YENİ BİLGİ TASARIMI

Xiaomi, MIU12 arayüzünde sistem bilgilerini bir bakışta görebilmenizi sağlayacak. Sensory Visual Design ismi verilen bu özellikle birlikte, 'Ayarlar' menüsüne girdiğinizde, karşınıza telefonunuzun o anki durumunu gösteren grafikler çıkacak.

Bu sayede sistem özellikleri, depolama durumu ve pil tüketimi gibi veriler daha kolay bir şekilde görülebilecek.

SÜPER DUVAR KAĞITLARI

Xiaomi, MIUI 12 arayüzü ile birlikte kullanıcılara Mars ve Dünya'nın yüksek hassasiyetli ve animasyonlu 3 boyutlu duvar kağıtlarını sunacak. Hem kilit ekranında hem de ana ekranda kullanabileceğiniz bu özellik sayesinde, karanlık mod açıldığında seçtiğiniz gezegende de gece olmuş olacak.

Telefonda görselliğe önem veren kullanıcılar için bu tip küçük özellikler zaman zaman kullanışlı olabiliyor.

YENİ ANİMASYONLAR

MIUI 12'de görsel tasarıma oldukça fazla odaklanan Xiaomi, çeşitli animasyonlarla görselliği üst düzeye çıkaracak. Örneğin ana ekranda bulunan hava durumu animasyonları, gerçek hava durumuna göre değişebilecek. Ayrıca uygulama simgelerinin animasyonu da yenilenecek ve simgeler artık hareketlerinize göre gerçek zamanlı geri bildirim üretecek.

GELİŞMİŞ GİZLİLİK KONTROLLERİ

MIUI 12 ile birlikte kullanıcılara daha gelişmiş gizlilik ayarları sunulacak. Örneğin uygulamaya verdiğiniz izinler, yalnızca bir kereliğine geçerli olacabilecek. Yani uygulamayı kullanıp kapattıktan sonra, verdiğiniz izinler iptal olmuş olacak.