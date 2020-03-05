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Xiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı

Xiaomi'nin oyuncu telefonları Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro'nun özelliklerini ve çıkış fiyatlarını sizler için derledik.

Haber Merkezi | 05.03.2020 - 09:40..
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Günümüzde oldukça gelişen akıllı telefon sektörü, mobil oyun piyasasını da bir hayli canlandırdı. Özellikle son zamanlarda popüler olmuş oyunlar, mobil sürümlerini de yayınlayarak telefon kullanıcılarına ulaşıyor.

Bunun farkında olan bazı akıllı telefon üreticileri, oyunculara özel akıllı telefon üretme yarışına giriyor.

2018'de tanıttığı Black Shark oyuncu telefonu ile dikkatleri üzerine çeken Xiaomi, bir yıl sonra ise Black Shark 2'yi satışa çıkarmıştı. Şirket, şimdi ise Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro oyuncu telefonlarını tanıtarak yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Gelin telefonların özelliklerine ve çıkış fiyatlarına birlikte göz atalım.

xiaomi black shark 3 pro

XIAOMI BLACK SHARK 3 ÖZELLİKLERİ

6,67 inç büyüklüğünde ve 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD AMOLED ekrana sahip Black Shark 3, 90Hz ekran yenileme hızına sahip.

Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865'ten güç alan telefonda, 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanları bulunuyor.

Xiaomi Black Shark 3, oyuncu telefonu olmasına rağmen kamera konusunda da oldukça iyi özelliklere sahip. 64MP + 13 MP + 5MP üçlü arka kameralara sahip telefonun ön tarafında ise 20MP'lik tek bir kamera bulunuyor.

65W hızlı şarj destekli 4720 mAh batarya kapasitesine sahip oyuncu telefonu, 15 dakika içerisinde yüzde 60 seviyesine kadar şarj olabiliyor.

xiaomi black shark 3

XIAOMI BLACK SHARK 3 FİYATI

  • 8GB RAM + 128GB depolama sürümü: 504 dolar
  • 12GB RAM + 128GB depolama sürümü: 547 dolar
  • 12GB RAM + 125GB depolama sürümü: 576 dolar

xiaomi

XIAOMI BLACK SHARK 3 PRO ÖZELLİKLERİ

Aslına bakacak olursak Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro arasında özellik olarak fazla bir fark bulunmuyor. Ancak telefonun Pro sürümü, 7.1 inçlik oldukça büyük bir ekranla karşımıza çıkıyor. 90Hz yenileme hızına sahip bu ekran, kullanıcılara 2K çözünürlük desteği sağlıyor.

Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan Black Shark 3 Pro, 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçeneklerine sahip.

64MP + 13MP + 5MP üçlü arka kamera kurulumuna sahip telefonda, 20MP'lik tek bir ön kamera yer alıyor. Ayrıca telefonun 5000 mAh kapasiteye sahip bataryası, 65W hızlı şarj desteği sayesinde kullanıcılara şarj konusunda herhangi bir sorun yaşatmıyor.

xiaomi

XIAOMI BLACK SHARK 3 PRO FİYATI

  • 8GB RAM + 256GB depolama sürümü: 677 dolar
  • 12GB RAM + 256GB depolama sürümü: 720 dolar

 

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@eshteknoloji

Xiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı

Xiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı

Xiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı

Xiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldıXiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldıXiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldıXiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı

Xiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldıXiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı

Xiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı

Xiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldıXiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı

Xiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldıXiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı

Xiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldıXiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı

Xiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı

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