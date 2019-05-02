Xiaomi garip çentikli bir telefon üzerinde çalışıyor

Kullanıcılara daha fazla ekran alanı sunmak isteyen birçok akıllı telefon üreticisi, çözümü farklı tasarıma sahip telefonlar üretmekte bulunuyor. Son yıllarda popüler hale gelen çentikli ekranlar şimdilerde ise yerini üstten açılabilen kamera mekanizmasına sahip telefonlara bırakıyor.

Xiaomi'nin yeni ortaya çıkan patenti, çok farklı bir ekran tasarımına işaret ediyor. Ekranın üst kısmında bir çıkıntı şeklinde bulunan çentik, iki adet ön kamera barındırıyor.

Xiaomi'nin geçtiğimiz sene aldığı yukarıdaki patent görüntülerine baktığımızda, telefonun çerçevelerinden dışarı çıkan sabit bir çentik karşımıza çıkıyor. Üzerlerinde iki adet ön kamera bulunan bu garip çentiklerin arka kısımları ise boş görünüyor.

Xiaomi, bu farklı tasarımıyla her ne kadar kullanıcılara tam ekran deneyimi sunmak istese de bazı kullanıcılar için ekranın üst kısmı bir hayli rahatsız edici olabilir. Ancak bu görüntüler sadece bir patent olduğundan, Çinli şirketin kesin olarak böyle bir telefon üreteceğini söylememiz şu an için zor.

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