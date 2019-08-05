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Xiaomi, güneş enerjili akıllı telefon üzerinde çalışıyor

Xiaomi'nin, arkasında güneş panelleri bulunan yeni bir akıllı telefon patenti ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 05.08.2019 - 10:37..
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Son yıllarda akıllı telefonlara birçok yeni özellik eklense de kullanıcıların en çok önem verdikleri özellik kuşkusuz şarj süresi. Birçok akıllı telefon üreticisi şarj sorununa çözüm bulmak için çeşitli optimizasyonlar yaparken, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi olaya tamamen farklı bir açıdan bakıyor.

Xiaomi'nin, 27 Temmuz 2018'de Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) tarafından dosyalanan ve geçtiğimiz cuma günü yayınlanan güneş enerji paneline sahip yeni bir akıllı telefon patenti ortaya çıktı.

xiaomi

GÜNEŞ PANELİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yukarıdaki patent görüntülerine baktığımızda, telefonun arkasını neredeyse kaplayan güneş panelini görebiliyoruz. Bu panelin hemen üst tarafında ise arka kameralar yer alıyor.

Telefonun ön tarafında ise herhangi bir çentik veya kamera deliği bulunmuyor. Bu nedenle telefonun, ekran altı kamera teknolojisini kullanacağini söyleyebiliriz. Xiaomi, geçtiğimiz haziran ayında ekran altı kamera teknolojisi üzerinde çalıştığını zaten açıklamıştı.

Ayrıca telefonun arkasında ve önünde herhangi bir parmak izi okuyucusu göremediğimizden, telefonun ekrana gömülü parmak izi teknolojisiyle geleceğini söyleyebiliriz.

xiaomi

DAHA ÖNCE SAMSUNG DENEMİŞTİ

Samsung, 2009 yılında güneş paneline sahip iki farklı akıllı telefon tanıttı.  1080mAh batarya kapasitesine sahip bu telefonların, 1 saatlik güneş enerjisiyle sadece 10 dakikalık bir konuşma süresi sunması, o zamanlar oldukça eleştirilmişti.

Ancak Xiaomi'nin güneş paneline sahip telefonunun ne kadar enerji depolayabileceği ve ne kadarlık bir kullanım süresi sunacağı henüz bilinmiyor.

Samsung'un 2009 yılında yayınladığı güneş panelli telefonu: Samsung Guru E1107

samsung

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