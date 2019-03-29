Xiaomi katlanabilir telefonuna ait yeni video yayınlandı

Samsung ve Huawei, kendi katlanabilir telefonlarını tanıtmalarının ardından gözler diğer üreticilere çevrildi. Özellikle Xiaomi, aylar önce katlanabilir telefonuna ait görüntüleri yayınlamasına rağmen hala telefonu resmi olarak tanıtmadı.

Yeni ortaya çıkan 10 saniyelik bir videoda Xiaomi'nin katlanabilir telefonu net bir şekilde görülüyor. Her iki tarafından da arkaya katlanabilen etkileyici telefon hakkında henüz net bir bilgi yok. Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Katlanabilir telefonlar haberlerinin arttığı şu günlerde Apple'dan ise hala bir açıklama gelmedi. Katlanabilir bir iPhone'un ne zaman gelebileceğini anlattığımız videomuza da aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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