Xiaomi Mi 10 Pro, AnTuTu'da 600 bin barajını geçti

Xiaomi, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde internet üzerinden düzenlediği etkinlikte, merakla beklenen amiral gemisi modelleri Mi 10 ve Mi 10 Pro'yu tanıtmıştı.

Her iki telefon da kısa bir süre önce piyasaya sürülmelerine rağmen ilk yazılım güncellemelerini almaya başladılar. Söz konusu güncellemelerle telefonların işlemci performansını daha da artıran Xiaomi, ulaşılması zor bir rekora daha imza attı.

XIAOMI MI 10 PRO AnTuTu'DA REKOR KIRDI

Xiaomi'nin Mi 10 Pro için yayınladığı V11.0.7.0.QJACNXM ismindeki güncelleme, telefonun AnTuTu'da 610 bin 627 puan almasını sağladı. Güncelleme ile gelen yenilikler ise şu şekilde:

Hoparlörlerin ses kalitesi iyileştirildi.

Hücresel veri ile ilgili sorunlar düzeltildi.

Şubat 2020 Android güvenlik yaması yüklendi.

WLAN 5G bantlarının zayıf sinyalini optimize etti.

WiFi bağlantıları ve diğer birkaç küçük iyileştirme ile ilgili ağ ve gecikme sorunları düzeltildi.

XIAOMI MI 10 VE MI 10 PRO ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin, hem tasarımsal hem de teknik özellikler bakımından birbirlerine oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Her iki telefonda da 6,67 inç büyüklüğünde ve 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekran bulunurken, Snapdragon 865 işlemcisi telefonlara güç veriyor.

8GB ve 12GB RAM seçenekleriyle birlikte satışa çıkacak olan telefonlarda, 128GB, 256GB ve 512GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Kamera konusuna değinecek olursak, Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun birbirinden bu noktada ayrıldığını söyleyebiliriz. Mi 10 modelinde 108MP + 13MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumu yer alırken, Mi 10 Pro'da ise 108MP + 20MP + 12MP + 8MP kamera sensörleri kullanılmış. Her iki telefonun ön tarafında da 20 MP sensöre sahip tek bir kamera yer alıyor.

Xiaomi Mi 10'da 30W hızlı şarj destekli 4.780 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Mi 10 Pro modelinde ise yine 30W hızlı şarj destekli 5.250 mAh batarya karşımıza çıkıyor.

FİYATLAR

Xiaomi Mi 10 8GB RAM + 128 GB depolama sürümü: 572 dolar

Xiaomi Mi 10 8GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 615 dolar

Xiaomi Mi 10 12GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 673 dolar

Xiaomi Mi 10 Pro 8GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 716 dolar

Xiaomi Mi 10 Pro 12GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 787 dolar

Xiaomi Mi 10 Pro 12GB RAM + 512 GB depolama sürümü: 859 dolar

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