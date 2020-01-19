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Xiaomi Mi 10 Pro, AnTuTu'da zirveye yerleşecek

Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865'i ilk kullanan telefonlardan biri olacak Xiaomi Mi 10 serisi, AnTuTu'da rekor kırdı.

Haber Merkezi | 19.01.2020 - 10:30..
  1. Haberler
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Hawaii’de gerçekleştirdiği teknoloji zirvesinde yeni parmak izi okuyucusunu ve Snapdragon 865 işlemcisini tanıtan Qualcomm, dikkatleri üzerine çekmişti.

Saniyede 15 trilyon işlem kapasitesine sahip olan yeni işlemci, bir önceki modelden iki kat daha fazla performanslı çalışacak. Ayrıca işlemcide, gelişmiş yapay zeka algoritmaları da kullanılacak.

30FPS’de 8K video çekme ve 60FPS’de 8K video çözümleme gibi özelliklere de sahip Snapdragon 865, gelecek yıl satışa çıkacak birçok amiral gemisi akıllı telefon modeline güç verecek.

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XIAOMI MI 10 SERİSİ, SNAPDRAGON 865 İLE GELECEK

Qualcomm'un düzenlediği etkinlikte sahneye çıkan Xiaomi'nin CEO'su Lin Bin, Xiaomi Mi 10 serisinin Snapdragon 865 ile satışa çıkacağını duyurmuştu.

Xiaomi Mi Note 10 modelinde kullanılan 108 MP kamera sensöründen de bahseden Lin Bin, Mi 10 modelinde de aynı kameranın kullanılacağına dair sinyaller verdi.  Telefonun RAM ve depolama kapasitesi şu ain için bilinmese de üst düzey özellikler barındıracağı muhtemel.

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XIAOMI MI 10 PRO, ANTUTU'DA 500 BİN BARAJINI GEÇTİ

Akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veren ve dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu'dan 560 bin  217 puan alan Xiaomi Mi 10 Pro modeli, oldukça iddialı olacağını bir kez daha gösterdi.

Şu anda AnTuTu'daki güncel sıralama ise şu şekilde:

antutu

  1. Vivo IQOO Neo 855 Racing

  2. Vivo NEX 3 Pro 5G

  3. Vivo NEX 3 5G

  4. OnePlus 7T

  5. OnePlus 7T Pro

  6. Asus ROG Phone 2

  7. Honor V30 Pro 5G

  8. Realme X2 Pro

  9. Xiaomi Black Shark 2 Pro

  10. Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji


Xiaomi Mi 10 Pro, AnTuTu'da zirveye yerleşecek

Xiaomi Mi 10 Pro, AnTuTu'da zirveye yerleşecek

Xiaomi Mi 10 Pro, AnTuTu'da zirveye yerleşecek

Xiaomi Mi 10 Pro, AnTuTu'da zirveye yerleşecek

Xiaomi Mi 10 Pro, AnTuTu'da zirveye yerleşecek

Xiaomi Mi 10 Pro, AnTuTu'da zirveye yerleşecekXiaomi Mi 10 Pro, AnTuTu'da zirveye yerleşecek

Xiaomi Mi 10 Pro, AnTuTu'da zirveye yerleşecek

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