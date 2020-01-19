Xiaomi Mi 10 Pro, AnTuTu'da zirveye yerleşecek

Hawaii’de gerçekleştirdiği teknoloji zirvesinde yeni parmak izi okuyucusunu ve Snapdragon 865 işlemcisini tanıtan Qualcomm, dikkatleri üzerine çekmişti.

Saniyede 15 trilyon işlem kapasitesine sahip olan yeni işlemci, bir önceki modelden iki kat daha fazla performanslı çalışacak. Ayrıca işlemcide, gelişmiş yapay zeka algoritmaları da kullanılacak.

30FPS’de 8K video çekme ve 60FPS’de 8K video çözümleme gibi özelliklere de sahip Snapdragon 865, gelecek yıl satışa çıkacak birçok amiral gemisi akıllı telefon modeline güç verecek.

XIAOMI MI 10 SERİSİ, SNAPDRAGON 865 İLE GELECEK

Qualcomm'un düzenlediği etkinlikte sahneye çıkan Xiaomi'nin CEO'su Lin Bin, Xiaomi Mi 10 serisinin Snapdragon 865 ile satışa çıkacağını duyurmuştu.

Xiaomi Mi Note 10 modelinde kullanılan 108 MP kamera sensöründen de bahseden Lin Bin, Mi 10 modelinde de aynı kameranın kullanılacağına dair sinyaller verdi. Telefonun RAM ve depolama kapasitesi şu ain için bilinmese de üst düzey özellikler barındıracağı muhtemel.

XIAOMI MI 10 PRO, ANTUTU'DA 500 BİN BARAJINI GEÇTİ

Akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veren ve dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu'dan 560 bin 217 puan alan Xiaomi Mi 10 Pro modeli, oldukça iddialı olacağını bir kez daha gösterdi.

Şu anda AnTuTu'daki güncel sıralama ise şu şekilde:

Vivo IQOO Neo 855 Racing Vivo NEX 3 Pro 5G Vivo NEX 3 5G OnePlus 7T OnePlus 7T Pro Asus ROG Phone 2 Honor V30 Pro 5G Realme X2 Pro Xiaomi Black Shark 2 Pro Xiaomi Mi 9 Pro 5G

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