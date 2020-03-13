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Xiaomi Mi 10 serisi bu ay içinde satışa çıkacak

Xiaomi, merakla beklenen amiral gemisi modelleri Mi 10 ve Mi 10 Pro'yu bu ay içerisinde dünya genelinde satışa sunacak.

Haber Merkezi | 13.03.2020 - 10:35..
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Xiaomi, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz şubat ayında internet üzerinden düzenlediği etkinlikte, merakla beklenen amiral gemisi modelleri Mi 10 ve Mi 10 Pro'yu tanıtmıştı.

Tanıtımın ardından yeni modelleri yalnızca Çin pazarında satışa çıkaran XiaomiMi 10 ve Mi 10 Pro'yu dünyanın geri kalanına sunmaya hazırlanıyor.

BU AY İÇİNDE SATIŞA ÇIKACAK

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro, mart ayının sonuna kadar birçok ülkede satışa çıkacak. Ancak telefonların ülkemize ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.

xiaomi

XIAOMI MI 10 VE MI 10 PRO ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin, hem tasarımsal hem de teknik özellikler bakımından birbirlerine oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Her iki telefonda da 6,67 inç büyüklüğünde ve 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekran bulunurken, Snapdragon 865 işlemcisi telefonlara güç veriyor.

8GB ve 12GB RAM seçenekleriyle birlikte satışa çıkacak olan telefonlarda, 128GB256GB ve 512GB depolama seçenekleri bulunuyor.

xiaomi

Kamera konusuna değinecek olursak, Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun birbirinden bu noktada ayrıldığını söyleyebiliriz. Mi 10 modelinde 108MP + 13MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumu yer alırken, Mi 10 Pro'da ise 108MP + 20MP + 12MP + 8MP kamera sensörleri kullanılmış. Her iki telefonun ön tarafında da 20MP sensöre sahip tek bir kamera yer alıyor.

Xiaomi Mi 10'da  30W hızlı şarj destekli 4.780 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Mi 10 Pro modelinde ise yine 30W hızlı şarj destekli 5.250 mAh batarya karşımıza çıkıyor.

xiaomi

FİYATLAR

  • Xiaomi Mi 10 8GB RAM + 128 GB depolama sürümü: 572 dolar
  • Xiaomi Mi 10 8GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 615 dolar
  • Xiaomi Mi 10 12GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 673 dolar

 

  • Xiaomi Mi 10 Pro 8GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 716 dolar
  • Xiaomi Mi 10 Pro 12GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 787 dolar
  • Xiaomi Mi 10 Pro 12GB RAM + 512 GB depolama sürümü: 859 dolar

 

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Xiaomi Mi 10 serisi bu ay içinde satışa çıkacak

Xiaomi Mi 10 serisi bu ay içinde satışa çıkacak

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