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Xiaomi Mi 9 Lite modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi'nin orta seviye telefonu Mi 9 Lite modelinin detaylı özelliklerine ve ülkemizdekis satış fiyatına göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 07.10.2019 - 13:02..
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Xiaomi, 20 Şubat'ta Çin'in Pekin şehrinde düzenlediği bir etkinlik sırasında merakla beklenen amiral gemisi modeli Mi 9'u resmi olarak tanıtmıştı. Şirket, geçtiğimiz ay düzenlediği bir etkinlikte ise bu modelin ucuz bir sürümü olan Mi 9 Lite modelini kullanıcıların beğenisine sürdü. İşte Xiaomi Mi 9 Lite modelinin bütün özellikleri ve Türkiye fiyatı:

xiaomi mi 9 lite

XIAOMI MI 9 LITE ÖZELLİKLERİ

6,39 inç büyüklüğünde ve 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde damla çentikli bir ekran tasarımına sahip olan Xiaomi Mi 9 Lite, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 710 işlemcisinden alıyor. 6 GB RAM kapasitesine sahip telefonun, 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunuyor.

Telefonun arka tarafına baktığımızda ise üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Ana kamerası 48 MP olan Xiaomi Mi 9 Lite'ın arkasında, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik kamerası bulunuyor. 32 MP'lik ön kamera ise özellikle selfie tutkunlarına oldukça iyi özellikler vadediyor.

18W hızlı şarj desteğine sahip Xiaomi Mi 9 Lite, 4030 mAh batatya kapasitesi sayesinde, kullanıcılara pek de şarj sorunu yaşatmayacak gibi görünüyor.

xiaomi mi 9 lite

XIAOMI MI 9 LITE TÜRKİYE FİYATI

Xiaomi Mi 9 Lite'ın 64 GB ve 128 GB modellerinin Avrupa satış fiyatı, sırasıyla 319 euro ve 349 euro olarak açıklanmıştı. Telefonun ülkemizdeki fiyatı ise 64 GB depolama modeli için 2 bin 599 TL, 128 GB modeli için ise 2 bin 799 TL olarak açıklandı.

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Xiaomi Mi 9 Lite modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi Mi 9 Lite modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi Mi 9 Lite modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi Mi 9 Lite modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi Mi 9 Lite modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi Mi 9 Lite modelinin Türkiye fiyatı belli olduXiaomi Mi 9 Lite modelinin Türkiye fiyatı belli olduXiaomi Mi 9 Lite modelinin Türkiye fiyatı belli olduXiaomi Mi 9 Lite modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

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