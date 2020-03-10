Xiaomi Mi A2 Lite modeline Android 10 güncellemesi geldi

XiaoXiaomi, 2018'in temmuz ayında Android One programına dahil ettiği Mi A2 Lite modelini duyurmuştu. İlk olarak Android 8.1 (Oreo) işletim sistmiyle satışa çıkan telefon, daha sonra 2018'in kasım ayında Android 9 Pie sürümüne güncellenmişti.

Xiaomi, ilk olarak Mi A3 ve Mi A2 modelleri için Android 10 güncellemesini Hindistan kullanıcılarına sunmuştu. Şirket, şimdi ise Mi A2 Lite kullanıcılarına Android 10 güncellemesini dağıtmaya başladı.

GÜNCELLEME İLE GELEN BAZI YENİLİKLER

Xiaomi Mi A2 Lite modelleri için yayınlanan Android 10 güncellemesi, 11.0.2.0.QDLMIXM sürümü ile geliyor ve şubat ayı Android güvenlik düzeltme yamasını da içeriyor.

Android 10, kullanıcılar için bir dizi ek gizlilik ve güvenlik özelliğinin yanı sıra Karanlık Tema, Akıllı Yanıt, Odak modu, özel 'Gizlilik bölümü' ve çok daha fazlasını sunuyor.

Xiaomi'den yapılan açıklamada, Mi A2 Lite modelleri için yayınlanan Android 10 güncellemesinin şu an için kısmen sunulduğu ve tüm telefonlara gelmesinin biraz zaman alabileceği belirtildi.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.