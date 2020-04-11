Xiaomi Mi A3 için Android 10 güncellemesi yine geri çekildi

Bitrçok akıllı telefon üreticisi, piyasada bulunan telefonlar için Android 10 güncellemesini sunmaya başladı. Bu üreticilerden biri olan Xiaomi, Mi A3 modeli için Android 10 güncellemesini ilk kez şubat ayında yayınlamış ve ardından geri çekmişti.

Xiaomi, geçtiğimiz mart ayında güncellemeyi yeniden kullanıcılara sunmuştu. Android One programında bulunan Xiaomi Mi A3 için yayınlanan yeni güncellemenin hatalarla dolu olması kullanıcıları bir hayli kızdırmış ve Çinli şirket Android 10 güncellemesini yeniden geri çekmişti.

ÜÇÜNCÜ KEZ GERİ ÇEKİLDİ

Xiaomi, Mi A3 için Android 10 güncellemesi üçüncü kez yayınlandı. Ancak kullanıcılardan gelen şikayetlere bakacak olursak, daha önce meydana gelen sorunların yeni güncellemede de olduğunu görüyoruz.

Birçok kullanıcı, güncellemeyi yükledikten sonra performansın düştüğünü, şarj ömrünün azaldığını ve kameranın arızalandığını rapor etti. Gelen tepkiler nedeniyle Xiaomi, güncellemeyi üçüncü kez geri çekmek zorunda kaldı.

Eğer siz de Xiaomi Mi A3 kullanıcısıysanız ve cihazınıza Android 10 güncellemesi geldiyse, güncellemeyi yüklememenizi tavsiye ediyoruz.