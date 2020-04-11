taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6971
Euro
7.3152
Altın
1685.82
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.483
Bitcoin
46725.74

Xiaomi Mi A3 için Android 10 güncellemesi yine geri çekildi

i A3 modeli için Android 10 güncellemesinin dağıtımına başlayan Xiaomi, gelen tepkiler üzerine güncellemeyi üçüncü kez geri çekmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş
Xiaomi Mi A3 için Android 10 güncellemesi yine geri çekildi

Bitrçok akıllı telefon üreticisi, piyasada bulunan telefonlar için Android 10 güncellemesini sunmaya başladı. Bu üreticilerden biri olan Xiaomi, Mi A3 modeli için Android 10 güncellemesini ilk kez şubat ayında yayınlamış ve ardından geri çekmişti.

Xiaomi, geçtiğimiz mart ayında güncellemeyi yeniden kullanıcılara sunmuştu. Android One programında bulunan Xiaomi Mi A3 için yayınlanan yeni güncellemenin hatalarla dolu olması kullanıcıları bir hayli kızdırmış ve Çinli şirket Android 10 güncellemesini yeniden geri çekmişti.

xiaomi

ÜÇÜNCÜ KEZ GERİ ÇEKİLDİ

Xiaomi, Mi A3 için Android 10 güncellemesi üçüncü kez yayınlandı. Ancak kullanıcılardan gelen şikayetlere bakacak olursak, daha önce meydana gelen sorunların yeni güncellemede de olduğunu görüyoruz.

Birçok kullanıcı, güncellemeyi yükledikten sonra performansın düştüğünü, şarj ömrünün azaldığını ve kameranın arızalandığını rapor etti. Gelen tepkiler nedeniyle Xiaomi, güncellemeyi üçüncü kez geri çekmek zorunda kaldı.

Eğer siz de Xiaomi Mi A3 kullanıcısıysanız ve cihazınıza Android 10 güncellemesi geldiyse, güncellemeyi yüklememenizi tavsiye ediyoruz.

Instagram: @eshteknoloji

Xiaomi Mi A3 için Android 10 güncellemesi yine geri çekildi

İlginizi Çekebilir
EA, FIFA turnuvası ile 1 milyon dolarlık yardım yapacak
EA Sports, düzenleyeceği Fifa 20 turnuvasıyla koronavirüsle mücadeleye 1 milyon dolar bağışlayacak.
Koronavirüsü kullanan dolandırıcılardan 12 milyon dolarlık vurgun
Koronavirüs salgınından yararlanan kötü niyetli kişiler, toplamda 12 milyon dolar çaldı.
NASA, Ay kraterinde dev bir radyo teleskobu kurmayı düşünüyor
NASA, evreni Ay'dan gözlemek için Ay'daki bir kratere dev bir radyo teleskobu inşa etmenin planlarını yapıyor.
LG, 8K ve 4K NanoCell TV 2020 serisini duyurdu
LG'nin 8K ve 4K NanoCell TV 2020 serisinin fiyatlarına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Denizli'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç kuyruğu
Denizli'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç kuyruğu
963
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı
496
Ekmeği 5 liraya satan fırsatçı fırıncıya ceza kesildi
Ekmeği 5 liraya satan fırsatçı fırıncıya ceza kesildi
508
2 günlük sokağa çıkma yasağı için kuruyemiş kuyruğu
2 günlük sokağa çıkma yasağı için kuruyemiş kuyruğu
508
Bakan açıkladı: Sokağa çıkmanın cezası ne
Bakan açıkladı: Sokağa çıkmanın cezası ne
190
Yasak kararında hava sıcaklığı etkili oldu
Yasak kararında hava sıcaklığı etkili oldu
202
Ekmekleri fırıncılar ve sosyal destek grupları dağıtacak
Ekmekleri fırıncılar ve sosyal destek grupları dağıtacak
242
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir