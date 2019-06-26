Xiaomi Mi CC serisi telefonlar 2 Temmuz'da tanıtılacak

Xiaomi CEO'su Lei Jun, Meitu ekibiyle 'Küçük peri' kod adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştıklarını doğrulamıştı. M1904F3BC model numarasına sahip yeni bir Xiaomi akıllı telefonunun, Çin'deki sertifikası görüntülendi. Bu telefonun Xiaomi ve Meitu ortaklığında üretileceği ve Xiaomi Mi CC9e ismiyle piyasaya çıkacağı belirtiliyor.

Şirket, aynı zamanda Xiaomi Mi CC9 isminde bir telefon daha piyasaya sürecek ve CC serisi gençlere yönelik akıllı telefonlardan oluşacak.





2 TEMMUZ'DA TANITILACAK

Xiaomi'nin yeni CC serisinin ne zaman tanıtılacağı hakkında şimdiye kadar birçok iddia ortaya atılsa da Çinli şirket Weibo aracılığıyla paylaştığı bir gönderide, ilk Mi CC serisi telefonu, 2 Temmuz'da düzenleyecekleri bir etkinlikte tanıtacaklarını açıkladı.

KADINLARA ÖZEL TELEFON BULUNABİLİR

Xiaomi'nin yeni CC serisi, Redmi ve Mi'den sonra şirketin üçüncü akıllı telefon serisi olacak. Tamamen sanat öğrencileri tarafından tasarlanacak bu telefonlar, daha çok genç odaklı olacak. Ortaya atılan bazı iddialara göre ise CC serisinde kadınlara özel telefonlar da bulunacak.

KAMERA KONUSUNDA İDDİALI OLACAK

Xiaomi'nin CC serisi, şirketin Meitu ile birlikte kurduğu yapay zeka destekli görüntü laboratuvarındaki görüntüleme algoritmalarıyla destekleneceği için fotoğrafçılık konusunda oldukça üst düzey bir performans sunacak.

XIAOMI MI CC9e ÖZELLİKLERİ

6.39 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED ekranla gelmesi beklenen Xiaomi Mi CC9e, 156.8 × 74.5 × 8.67mm boyutlarında olacak ve 3900 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarla buluşacak. Bu batarya, aynı zamanda 18W hızlı şarjı da destekleyecek.

32 MP ön kameraya sahip olan telefonun arka tarafında ise 48 MP'lik bir ana kamera, ultra geniş açılı ve telefoto olmak üzere 3 adet kamera bulunacak. Telefonda herhangi bir fiziksel parmak izi okuyucusunun bulunmaması nedeniyle Xiaomi Mi CC9e'nin, ekrana gömülü bir parmak izi sensörüyle kullanıcılarla buluşacağı tahmin ediliyor.

Qualcomm Snapdragon 710 veya Snapdragon 712 işlemcisinden güç alması beklenen telefonun, diğer özellikleri ise henüz bilinmiyor. Xiaomi Mi CC9e ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

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