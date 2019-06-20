Xiaomi Mi CC9e'nin özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi CEO'su Lei Jun, Meitu ekibiyle 'Küçük peri' kod adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştıklarını doğrulamıştı. M1904F3BC model numarasına sahip yeni bir Xiaomi akıllı telefonunun Çin'deki sertifikası görüntülendi. Bu telefonun Xiaomi ve Meitu ortaklığında üretileceği ve Xiaomi Mi CC9e ismiyle piyasaya çıkacağı belirtiliyor.

XIAOMI MI CC9e ÖZELLİKLERİ

6.39 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED ekranla gelmesi beklenen Xiaomi Mi CC9e, 156.8 × 74.5 × 8.67mm boyutlarında olacak ve 3900 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarla buluşacak. Bu batarya aynı zamanda 18W hızlı şarjı da destekleyecek.

32 MP ön kameraya sahip olan telefonun arka tarafında ise 48 MP'lik bir ana kamera, ultra geniş açılı ve telefoto olmak üzere 3 adet kamera bulunacak. Telefonda herhangi bir fiziksel parmak izi okuyucusunun bulunmaması nedeniyle Xiaomi Mi CC9e'nin ekrana gömülü bir parmak izi sensörüyle kullanıcılarla buluşacağı tahmin ediliyor.

Qualcomm Snapdragon 710 veya Snapdragon 712 işlemcisinden güç alması beklenen telefonun, diğer özellikleri ise henüz bilinmiyor. Xiaomi Mi CC9e ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

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