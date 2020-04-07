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Xiaomi Mi Max 3 ve Mi 8 Lite için Android 10 yayınlandı

Xiaomi Mi Max 3 ve Mi 8 Lite kullanıcılarının uzun süredir beklediği Anndroid 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı.

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Xiaomi Mi Max 3 ve Mi 8 Lite için Android 10 yayınlandı

Akıllı telefon üreticileri, Android 10 güncellemesini yavaş yavaş dağıtmaya devam ederken bir hamle de Xiaomi'den geldi.

Daha önce Mi Mix 3 ve Redmi Note 8 Pro gibi bazı modellerine Android 10 güncellemesini getiren Çinli şirket, şimdi de Mi Max 3 ve Mi 8 Lite için güncellemeyi yayınladı.

xiaomi

Android 10 tabanlı MIUI 11 sürümünün, Mi Max 3 ve Mi 8 Lite kullanıcılarına ulaşması biraz zaman alabilir. Bu nedenle güncellemeyi henüz almadıysanız biraz daha beklemenizde fayda var. Ayrıca yazılım güncellemelerini de sık sık kontrol etmeyi unutmayın.

MIU12 ARALIK AYINDA GELECEK

Xiaomi, MIU12 arayüz sürümü üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Şirket, MIUI2'nin kararlı sürümünü aralık ayında kullanıcılara sunacak.

Instagram: @eshteknoloji

Xiaomi Mi Max 3 ve Mi 8 Lite için Android 10 yayınlandı

Xiaomi Mi Max 3 ve Mi 8 Lite için Android 10 yayınlandı

Xiaomi Mi Max 3 ve Mi 8 Lite için Android 10 yayınlandı

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