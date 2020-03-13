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Xiaomi Mi Mix 3'e Android 10 güncellemesi geldi

Xiaomi Mi Mix 3 kullanıcılarının uzun süredir beklediği Anndroid 10 güncellemesi yayınlandı.

Haber Merkezi | 13.03.2020 - 09:07..
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Akıllı telefon üreticileri, Android 10 güncellemesini yavaş yavaş dağıtmaya devam ederken bir hamle de Xiaomi'den geldi.

Xiaomi, ilk olarak geçtiğimiz ekim ayında Mi Mix 3 kullanıcıları için Android 10 güncellemesini beta olarak sunmuştu. Şirket, geçtiğimiz ocak ayında ise Çinli kullanıcılar için resmi Android 10 sürümünü yayınladı.

Çin dışındaki Mi Mix 3 kullanıcılar ise uızun zamandır güncellemeyi bekliyordu. Artık bekleyiş sona erdi ve Mi Mix 3 kullanıcıları için Android 10 güncellemesinin dağıtımına başlandı.

xiaomi

V11.0.3.0.QEEMIXM sürüm koduyla yayınlanan ve yaklaşık 2GB boyutunda olan Android 10 güncellemesi, aynı zamanda şubat ayı güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

Xiaomi Mi Mix 3 telefonunuza henüz güncelleme gelmediyse,  birkaç gün daha bejklemeniz gerekebilir. Ayrıca sık sık güncellemeleri kontrol etmeyi de unutmayın.

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Xiaomi Mi Mix 3'e Android 10 güncellemesi geldi

Xiaomi Mi Mix 3'e Android 10 güncellemesi geldi

Xiaomi Mi Mix 3'e Android 10 güncellemesi geldi

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