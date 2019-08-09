Xiaomi Mi Mix 4, 108 MP kamera ile gelecek

Xiaomi, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon modelinde oldukça gelişmiş bir kamera kullanacağına dair söz vermişti. Son gelen bilgilere göre şirket, söz verdiği gibi kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmayacak. Xiaomi, Samsung'un yeni 108MP ISOCELL kamera sensörünü kullanan ilk akıllı telefon üreticisi olacağını açıkladı.





XIAOMI MI MIX 4 OLDUKÇA GÜÇLÜ OLABİLİR

Xiaomi, 108 MP'lik kamera sensörünü ilk olarak amiral gemisi modeli Mi Mix 4'te kullanacak. Snapdragon 855+ işlemcisinden güç alması beklenen telefon, piyasadaki en güçlü amiral gemisi modellerden biri olmaya hazırlanıyor. Ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisi ile gelmesi beklenen Xiaomi Mi Mix 4, Samsung Galaxy Note 10 ile ciddi bir rekabete girmeye hazırlanıyor.

XIAOMI, 4 RAKAMINI KULLANMAYABİLİR

Çin'de 4 rakamı, asansörlerden binalara kadar birçok yerde kullanılmıyor. Bu rakam, Çince'de 'si' diye okunduğundan ve 'ölüm' anlamına geldiğinden ülke genelinde uğursuz kabul ediliyor. Bu nedenle Xiaomi'nin Mi Mix 4 ismini kullanıp kullanmayacağı henüz kesinleşmiş değil.

108 MP kameraya sahip yeni Xiaomi telefonunun, nasıl bir kamera deneyimi sunacağı şu an için bilinmiyor. Ancak şirketten yapılan açıklamaya göre bu kamera, 12032 x 9024 piksel çözünürlükte oldukça iyi kalitede fotoğraflar çekebilecek.

Xiaomi Mi Mix 4 ile ilgili yeni bilgiler elimize ulaştığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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