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Xiaomi Redmi K20 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Xiaomi'nin alt markası olarak akıllı telefonlar üreten Redmi'nin, yakında piyasaya çıkaracağı K20 serisi hakkında bazı detaylar belli oldu.

Haber Merkezi | 28.05.2019 - 09:54..
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Xiaomi'nin alt markası Redmi, bu yılın başından beri yeni amiral gemisi serisi K20 üzerinde çalışıyor. Çok yüksek bir ihtimalle K20 ve K20 Pro modellerinden oluşacak K20 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Yeni ortaya çıkan raporlara göre Redmi K206.39 inç büyüklüğünde Full HD+ ekrana sahip olacak. Her ne kadar K20 Pro'nun AMOLED bir ekranla geleceğine kesin gözüyle bakılsa da K20'nin, hangi ekranla geleceği henüz netlik kazanmadı. Yeni bir sızıntıya göre Redmi K20'nin ekranı, kesinlikle LCD olmayacak ve ekranın altında bir parmak izi okuyucusu bulunacak.

xiomi redmi

REDMI K20 DİĞER ÖZELLİKLER

Redmi K20 Pro, Snapdragon 855 işlemcisinden güç alacakken, K20 modelinde de orta sınıfın en güçlüsü Snapdragon 730 işlemcisinin kullanılacağı söyleniyor. Redmi K20'nin ortaya çıkan diğer özelliklerine baktığımızda ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacağını görüyoruz:

Telefonda ayrıca, 48 MP Sony IMX586 sensörlü ana kamera olmak üzere üçlü arka kamera kurulumu yer alacak. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak Redmi K20'nin, bazı ülkelerde Xiaomi Mi 9T olarak satılacağı da gelen haberler arasında.

redmi k20

Özellikle fiyat-performans akıllı telefonlarıyla bilinen Redmi'nin, K20 serisinde nasıl bir fiyat politikası izleyeceği bilinmiyor. Telefonlarla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız.

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