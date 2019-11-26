Xiaomi Redmi K30 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, K serisine ait ilk modeller olan K20 ve K20 Pro'yu, geçtiğimiz mayıs ayında tanıtmıştı. Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, Weibo'da yayınladığı bir yazıda ise Redmi K30 serisinin 10 Aralık'ta resmi olarak tanıtılacağını açıkladı.

Seriye ait Redmi K30 modelinin tanıtıldıktan hemen sonra satışa çıkması beklenirken, Redmi K30 Pro modelinin ise gelecek yılın başlarında satışa sunulacağı belirtiliyor.

REDMİ K30 SERİSİ ÖZELLİKLERİ

Redmi K30 modellerine tasarım olarak baktığımızda, Samsung Galaxy S10 modellerinde karşımıza çıkan ekran deliğine yerleştirilmiş ön kameraları görüyoruz. 120 Hz yenileme hızı ile 6.66 inç fullHD+ ekrana sahip olması beklenen Redmi K30, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 7xx serisi bir işlemciden alacak. Ayrıca telefonda 30W hızlı şarj özelliğinin bulunması bekleniyor.

Redmi K30 Pro modelinin ise Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 865 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Ancak telefonların diğer özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok.

Ayrıca her iki telefonda da yerleşik 5G desteğinin bulunacağını hatırlatalım.





Redmi K30 ve K30 Pro modelleri ile ilgili yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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