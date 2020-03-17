Xiaomi, Redmi Note 7 Pro'nun neden patladığını açıkladı

Geçtiğimiz yıl kasım ayında bir açıklama yapan Çinli bir kullanıcı, Redmi Note 7 Pro modelinin kendiliğinden yandığını iddia etmişti.

Yeni bir patlama haberi bu kez Hindistan'dan geldi. Grugram eyaletinde yaşayan Vikesh Kumar, Aralık 2019'da aldığı Redmi Note 7 Pro'nun geçtiğimiz hafta patladığını açıkladı.

Akıllı telefonunu iş yerinde şarja takan Kumar, telefonun aşırı ısındığını fark edince telefonu prizden çıkardı ve sırt çantasına attı. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra Redmi Note 7 Pro patladı ve kullanılamaz hale geldi.

Redmi Note 7 Pro'nun patladığı sırt çantasının son hali:

XIAOMI: PATLAMA KULLANICI HATASINDAN KAYNAKLI

Patlamanın ardından hemen Xiaomi teknik servisinin yolunu tutan adam, hiç beklemediği bir cevapla karşılaştı. Teknik servis, sorunun kullanıcı kaynaklı olduğunu belirterek telefonun yeni bir modelini yüzde 50 indirimle kullanıcıya sundu.

Xiaomi yaptığı açıklamada, Redmi Note 7 Pro'da bulunan bataryanın hasar gördüğünü ve bu yüzden patladığını belirterek, müşteri ile dostça anlaştıklarını ve gerekli yardımın yapılacağını duyurdu.