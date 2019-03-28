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Xiaomi Redmi Note 7 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı

Xiaomi, bugün ülkemizde gerçekleştiği tanıtım etkinliğinde Redmi Note 7 telefonunu tanıttı.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 16:46..
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Çinli şirket Xiaomi, Türkiye'deki ilk ürün tanıtım etkinliğini, bugün İstanbul'da gerçekleştirdi. Kısa bir konuşma gerçekleştiren Xiaomi Orta Doğu Müdürü Ronnie Wang, Türkiye pazarının ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

İstanbul'daki üçüncü mağazasını açma hazırlıkları içinde olan Xiaomi, ülkemize ne kadar önem verdiklerini bir kez daha göstermiş oldu. Şirket, İstanbul'da gerçekleştirdiği etkinlikte Redmi Note 7 akıllı telefonunu da tanıtmış oldu.

Geçtiğimiz ocak ayında dünya genelinde tanıtımı gerçekleştirilen Xiaomi Redmi Note 7, Xiaomi'nin ülkemizde tanıttığı ilk telefon oldu. Gelin ülkemizde tanıtılan Xiaomi Redmi Note 7'nin özelliklerine göz atalım.

xiaomi redmi note 7

XIAOMI REDMI NOTE 7 ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 7'nin 6,3 inçlik ekranı, 19,5:9 en boy oranı ve 2340 x 1080 piksel FULL HD + çözünürlük sağlıyor. Üzerinde Snapdragon 660 işlemci bulunan telefonun, 3, 4 ve 6GB RAM'lik 3 farklı sürümü bulunuyor. Telefonda 32GB ve 64GB depolama seçenekleri bulunurken, bu depolama alanları MicroSD kart sayesinde artırılabiliyor. 4.000mAh batarya kapasitesine sahip Redmi Note 7, aynı zamanda Quick Charge 4.0 teknolojisini de destekliyor.

48 megapiksellik + 5 megapiksel iki arka kameraya sahip olan cam gövdeli telefon, 159.21 x 75.21 x 8.1mm boyutlarına sahip. Şirket, telefonun düşmeye karşı dayanıklılığını artırmak için 4 kat daha fazla koruma sağladığını açıkladı. Ayrıca Note 7, Redmi serisinin suya ve toza karşı dayanıklılık gösteren ilk telefonu olma özelliğine sahip.

redmi note 7

XIAOMI REDMI NOTE 7'NİN ÜLKEMİZDEKİ FİYATI AÇIKLANDI

29 Mart'tan itibaren ülkemizde resmi olarak satışa sunulacak Redmi Note 7'nin fiyatları ise şu şekilde olacak:

  • 4 GB RAM + 64 GB depolama:1999 TL
  • 4 GB RAM + 128 GB depolama : 2349 TL

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