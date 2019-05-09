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Xiaomi, Redmi Note 7'yi uzaya fırlatıp fotoğraf çekti

Xiaomi, Redmi Note 7 akıllı telefonunu uzaya fırlatıp, fotoğraf çekerek tekrar yere indirdi.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 11:22..
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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, çok konuşulacak bir dayanıklılık testine imza attı. Redmi Note 7 model akıllı telefonunu uzaya doğru fırlatan şirket, çeşitli fotoğraflar çektikten sonra telefonu tekrar yere indirdi.

Xiaomi, telefonun dayanıklılığını kanıtlamak için Redmi Note 7'yi bir hava balonuna bağlayarak 35 bin metre yükseğe fırlattı. Çıkabildiği en üst noktadaki sıcaklığı eksi 58 santigrat derece olarak açıklayan yetkililer, telefonun sıcaklığının ise 4 derece olduğunu belirtti.

Xiaomi, Redmi Note 7'yi uzaya fırlattı

Zor koşullar altında 1 KPa atmosferik basınca ulaşan Redmi Note 7, telefona yüklenen bie yazılım sayesinde otomatik olarak bu zorlu koşullarda bile fotoğraf çekmeyi başardı. Şirket, telefonun tekrar yüzeye indikten sonra bile sorunsuz çalıştığını açıkladı.

Xiaomi Redmi Note 7'nin çektiği fotoğraflar: (Kaynak: Xiaomi)

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